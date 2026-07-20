Flaschenland beim German Onlineshop Award 2026 ausgezeichnet

Auszeichnung 2026 in der Kategorie B2B-Commerce

Ransbach-Baumbach/Leipzig, 20.07.2026 – Die Flaschenland GmbH ist beim German Onlineshop Award 2026 in der Kategorie B2B-Commerce ausgezeichnet worden. Für das Unternehmen ist die Auszeichnung eine weitere Bestätigung seiner auf Benutzerfreundlichkeit, effiziente Beschaffungsprozesse und moderne digitale Kundenerlebnisse ausgerichteten Commerce-Plattform.

Digitale B2B-Beschaffung vom Einzelstück bis zur Palette

Flaschenland betreibt ein international skalierbares Online-Shop-System in 34 Ländern und bedient mehr als eine Million Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Kosmetikbranche sowie aus Industrie und Handel. Das Sortiment umfasst rund 4.000 Produkte – von Flaschen und Gläsern über Verschlüsse bis hin zu Verpackungszubehör.

Geschäftskunden können innerhalb eines Systems sowohl Einzelstücke als auch Palettenmengen bestellen. Staffelpreise, internationale Versandoptionen, verschiedene Zahlungsarten und Self-Service-Funktionen unterstützen effiziente Beschaffungsprozesse. Umfangreiche Such- und Filterfunktionen sowie detaillierte Produktinformationen erleichtern die Auswahl auch bei komplexen Sortimenten.

Ein eigenentwickelter Produktkonfigurator ermöglicht es Kunden, Flaschenkörper, Verschlüsse und Zusatzkomponenten nach Eigenschaften wie Form, Farbe, Volumen und Material zusammenzustellen. Auf diese Weise können passende Verpackungslösungen direkt online konfiguriert und bestellt werden.

„Unser Anspruch ist es, komplexe B2B-Commerce-Prozesse so zu gestalten, dass sie für Kunden einfach und effizient nutzbar sind“, sagt Robert Cipin, Geschäftsführer der Flaschenland GmbH. Die Auszeichnung bestärke das Unternehmen darin, die Plattform und die digitale Customer Experience kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Weitere Anerkennung für die Commerce-Plattform

Der German Onlineshop Award ergänzt weitere E-Commerce-Auszeichnungen für Flaschenland im Jahr 2026. Das Unternehmen erhielt bereits den Shop Usability Award in der Kategorie „Best B2B Commerce Experience“ und erreichte beim Digital Commerce Award Schweiz den dritten Platz in der Kategorie „B2B Usability & Content“.

Die Auszeichnungen unterstreichen den langfristigen Fokus des Unternehmens auf Benutzerfreundlichkeit, Customer Experience und digitale Prozessoptimierung im B2B-Commerce. Zugleich würdigen sie die Arbeit der Teams, die den Online-Shop, seine Funktionen und die dahinterliegenden Prozesse kontinuierlich weiterentwickeln.

Die Flaschenland GmbH ist ein international tätiger E-Commerce-Anbieter für Verpackungslösungen mit Fokus auf Glas-, Kunststoff- und Zubehörprodukte. Das Unternehmen betreibt ein skalierbares Online-Shop-System in derzeit 34 Ländern und bedient über 1 Million Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, darunter Lebensmittel, Getränke, Kosmetik, Industrie und Handel.

Das Sortiment umfasst rund 4.000 Produkte – von Flaschen und Gläsern bis hin zu Verschlüssen und Verpackungszubehör. Flaschenland verbindet dabei ein traditionelles Produktumfeld mit moderner digitaler Infrastruktur: Ziel ist es, komplexe B2B-Beschaffungsprozesse so abzubilden, dass sie für Kunden einfach, effizient und intuitiv nutzbar sind.

Die Plattform ermöglicht Bestellungen von Einzelstücken bis hin zu Palettenmengen innerhalb eines Systems und integriert dabei Staffelpreise, unterschiedliche Zahlungsarten, internationale Versandoptionen sowie Self-Service-Funktionen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Benutzerfreundlichkeit und der Optimierung der Customer Experience.

Ein eigenentwickelter Produktkonfigurator erlaubt es Kunden, Verpackungslösungen individuell zu gestalten – beispielsweise durch die Kombination von Flaschenkörpern, Verschlüssen und Zusatzkomponenten nach Kriterien wie Form, Volumen, Farbe und Eigenschaften.

Ein wesentlicher Teil der Weiterentwicklung des Online-Shops wird am Standort Leipzig gesteuert, während Logistik, Einkauf und operative Prozesse am Hauptstandort im Westerwald gebündelt sind.

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