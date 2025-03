FIX&FLIP PrivateClass Mastermind von Oliver Fischer 2025 in Dubai:

Immobilienhändler und Investoren auf dem Weg zu stabilen Millionen-Gewinnen

Dubai. Vom 26. bis 28. März 2025 fand im Rahmen des exklusiven 1:1 Beratungsprogramms FIX&FLIP PrivateClass eine hochkarätige Mastermind in Dubai statt. Veranstaltet von Immobilienprofi Oliver Fischer, trafen sich ambitionierte Investoren, um gemeinsam an Strategien zu arbeiten, mit denen das Ziel von 1-2 Millionen Euro Rohgewinn durch den systematischen Immobilienhandel kurzfristig umsetzen lässt.

Im Fokus der Mastermind standen konkrete Wege, um Mehrfamilienhäuser gezielt zu akquirieren, gewinnbringend zu optimieren und strategisch aufzuteilen. Dabei wurden nicht nur wertvolle Einblicke in bewährte FIX&FLIP Strategien gegeben, sondern auch innovative Ansätze vorgestellt, wie sich das Geschäftsmodell skalieren und durch klare Prozesse effizienter gestalten lässt.

Neben intensiven Workshops und Strategierunden im Konferenzraum, bot die Veranstaltung auch ein hochwertiges Rahmenprogramm – vom Networking-Dinner im renommierten Bla Bla Club bis hin zur exklusiven „Dubai by Night“-Yachttour für VIP-Gäste. Abgerundet wurde die Mastermind durch eine Insider-Immobilientour vor Ort, bei der aktuelle Investmentchancen direkt im Markt analysiert und diskutiert wurden.

Die FIX&FLIP PrivateClass hat sich damit erneut als zentrale Plattform für erfahrene Fix und Flip Investoren etabliert, die stabile, kurzfristige Gewinne realisieren und ihre Ergebnisse auf das nächste Level heben, sowie echte Durchbrüche erzielen wollen.

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an. Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

