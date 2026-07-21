FIX&FLIP Foundation Online-Seminar mit Oliver Fischer: Praxis-Einstieg in den Immobilienhandel

Am 18. Juli 2026 vermittelte Oliver Fischer im ganztägigen Live Online-Seminar das komplette FIX&FLIP System – vom Mindset bis zum gewinnbringenden Verkauf

Bremen / Online, 21. Juli 2026 – Am vergangenen Samstag, den 18.07.2026, fand das FIX&FLIP Foundation Online-Seminar mit Immobilienexperte Oliver Fischer statt. Teilnehmer aus ganz Deutschland verfolgten das ganztägige Live-Seminar via Zoom und erhielten den kompakten Einstieg in das bewährte Fix und Flip System.

Im Mittelpunkt stand das komplette FIX&FLIP System in sechs praxisnahen Modulen – vom richtigen Mindset über die fundierte Marktanalyse und smarte Einkaufs- und Finanzierungsstrategien bis hin zur effizienten Aufbereitung und dem gewinnbringenden Verkauf.

Oliver Fischer führte die Teilnehmer Schritt für Schritt durch das System, mit dem seine Community bereits über 10.000 Deals abgeschlossen hat. Was die Teilnehmer besonders schätzten: die kurzweilige, verständliche Vermittlung tiefergehender Informationen sowie die konkreten Handlungsempfehlungen aus über 40 Jahren Praxis und mehr als 3.000 abgeschlossenen Deals im Immobilienhandel.

„Bisher gefällt es mir sehr gut. Spannend sind die tiefer gehenden Informationen. Macht Spaß beim Zuhören und ist kurzweilig. Danke für die gute Vorarbeit“, so ein Teilnehmer während des Seminars.

Eine andere Stimme aus dem Chat: „Ja super, so viele hilfreiche Informationen!“

Und eine Teilnehmerin ergänzte: „Ganz neue Einblicke für mich als Maklerin und Frau mit einem Buy & Hold Immobilienportfolio.“

Ein weiterer Teilnehmer beschrieb das Format so: „Mir gefällt das Foundation Online-Seminar gut. Die Präsentation ist sehr informativ und einfach gesprochen, daher auch gut zu verstehen.“

Besonders emotional wurde es bei einer langjährigen Followerin: „Ich bin wirklich begeistert vom Webinar und verfolge seit zwei Jahren Oliver Fischers Account. Es hat mir die Augen geöffnet und gezeigt, dass im Bereich Immobilien viel mehr möglich ist, als ich bisher gedacht habe.

„Ergänzt wurde das Seminar durch ein umfangreiches Bonus-Paket im Wert von 896 Euro: das Foundation Workbook, den DealmakerRechner als sofort einsatzbereites Kalkulationstool, den Off-Market-Tipps-Guide, eine exklusive Live-Deal-Analyse-Session sowie einen 100-Euro-Beratungs-Gutschein.

Das Seminar richtete sich an Immobilien-Investoren, Händler, Makler, Unternehmer, Handwerker und Führungskräfte, die den Einstieg in den Immobilienhandel suchen oder ihr bestehendes Wissen um ein bewährtes System erweitern wollen.

Weitere Informationen zum FIX&FLIP System und zu Oliver Fischer unter www.oliverfischer.de.

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an.

Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

Kontakt

Oliver Fischer

Oliver Fischer

Oldenburger Str. 120 120

27753 Delmenhorst

01638631063



http://fixundflip.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.