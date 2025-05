Fivetran unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Census und bietet daher die erste End-to-End-Plattform für Data Movement im KI-Zeitalter

Fivetran wird somit zur einzigen vollständig verwalteten Plattform, die vertrauenswürdige, regulierte Daten in alle Richtungen bewegen kann und treibt so Echtzeitentscheidungen, KI und Prozesse in Unternehmen an.

München, 1. Mai 2025 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von Census bekannt. Census gilt als führendes Unternehmen für Reverse ETL, Datenaktivierung und operative Analysen. Mit dieser Übernahme wird Fivetran zur einzigen vollständig „Managed Platform“, mit der Unternehmen regulierte Daten automatisiert auch in Echtzeit über ihren gesamten Stack bewegen können: Von den verschiedenen Quellsystemen hin zu Datenplattformen und jetzt auch wieder zurück in die Business-Anwendungen, die für die Entscheidungsfindung im Unternehmen nötig sind. Fivetran finanziert die Übernahme durch eine Kombination aus Barmitteln und Eigenkapital. Weitere Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Übernahme unterliegt den üblichen Bedingungen einer solchen Transaktion.

„Dies ist ein aufregender Moment für Fivetran und noch mehr für unsere Kunden. Seit Jahren haben uns unsere strategischen Kunden gesagt, dass sie ihre Daten auch in Echtzeit mit Fivetran bearbeiten wollen, anstatt sie nur in einem Data Warehouse zu zentralisieren. Mit Census können wir dieses Bedürfnis jetzt erfüllen“, sagt George Fraser, CEO von Fivetran. Unsere gemeinsamen Kunden können nun validierte, modellierte Daten in jeden Teil ihres Stacks verschieben, von den Quellsystemen zu den Cloud-Plattformen und zurück in die operativen Tools. Und das alles auf einer einzigen, vollständig verwalteten Plattform. Das ist ein fundamentaler Schritt, um Unternehmen dabei zu helfen, KI-gestützte Entscheidungen in Echtzeit und in großem Umfang zu treffen.“

Census wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco. Das Unternehmen bedient inzwischen Hunderte von Kunden aus verschiedenen Branchen und beschäftigt derzeit über 200 Mitarbeiter. Das Team von Census wird im Rahmen der Übernahme von Fivetran übernommen. Boris Jabes, Mitbegründer und CEO von Census wird in Zukunft die Strategie zur Datenaktivierung mitgestalten.

„Wir bei Census waren schon immer der Meinung, dass Datenteams der Motor für operative Exzellenz im gesamten Unternehmen sein sollten – und nicht nur als Ersteller von Dashboards gelten sollen“, so Boris Jabes, CEO und Mitbegründer von Census. „Was Unternehmen wirklich brauchen, ist die Möglichkeit, vertrauenswürdige, modellierte Daten in die Tools einzubinden, die ihre Teams täglich und in Echtzeit nutzen. Fivetran setzt seit langem den Standard für Einfachheit und Zuverlässigkeit bei der Data Movement. Durch den Zusammenschluss schaffen wir die umfassendste und zuverlässigste Plattform für operative Analysen und KI-Aktivierung. Ich bin unglaublich stolz auf das, was unser Team aufgebaut hat. Ich kann es kaum erwarten, als Teil des Fivetran-Führungsteams mitzugestalten, was als nächstes kommt.“

Mit der Übernahme erhöht sich die Gesamtzahl der Fivetran-Konnektoren auf über 900. Diese decken von Cloud-Anwendungen und Datenbanken bis hin zu Data Warehouses und operativen Tools alles ab. Mit der zusätzlichen Unterstützung für Reverse ETL ermöglicht Fivetran nun reguliertes Data Movement in jede Richtung über alle wichtigen Data Warehouses, Data Lakes und operativen Tools hinweg. Die Übernahme ist die dritte Akquisition von Fivetran. 2021 wurde HVR übernommen und dies ermöglichte Change Data Capture (CDC) auf Unternehmensebene. Und mit Teleport Data akquirierte Fivetran eine Hochgeschwindigkeits-Replikationsmethode für Datenbanken, die die Vollständigkeit von Snapshots mit der Leistung von logbasierten Systemen kombiniert. Noch heute bildet diese Übernahme die Grundlage für Fivetran Teleport Sync.

„Fivetran hat sich immer dadurch ausgezeichnet, sich mit den Anforderungen moderner Datenteams weiterzuentwickeln und gleichzeitig den Standard für Automatisierung und Skalierung zu setzen. Mit dieser Übernahme erweitern sie ihre Plattform auf eine Weise, die Daten noch näher an den Ort des Geschehens bringen“, so Martin Casado, General Partner bei dem Venture Capital Unternehmen Andreessen Horowitz. „Die Fähigkeit, regulierte, modellierte Daten aus Data Warehouses in Frontline-Tools zu übertragen, ist für Unternehmen entscheidend wichtig. So können sie Kundenerlebnisse personalisieren, Prozesse automatisieren und KI-gestützte Entscheidungen in Echtzeit treffen. Das ist ein großer Schritt nach vorne für das Ökosystem der Unternehmensdaten.“

Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe von strategischen Meilensteinen für Fivetran. Dazu gehört zum Beispiel das Überschreiten der 300 Millionen US-Dollar-Marke an jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR, Annual Recurring Revenue). Aber auch die Einführung von Hybrid Deployment 2024 war ein erfolgreicher Schritt. Denn so können Unternehmen Pipelines in jeder Umgebung – einschließlich Private Cloud und On-Premises – auf einer einzigen, einheitlichen Plattform betreiben. Zudem hat Fivetran vor kurzem seinen Managed Data Lake Service erweitert. Mit diesem können Unternehmen Daten direkt in führende Cloud-Speicherplattformen wie Amazon S3, Azure Data Lake Storage, Microsoft OneLake und Fabric sowie Google Cloud Storage laden. Der Service ist in BigQuery integriert und unterstützt offene Tabellenformate wie Iceberg, um Unternehmen beim Aufbau von KI-fähigen Data Lakes mit geregelten, groß angelegten Datenpipelines zu unterstützen. Fivetran hat kürzlich auch sein Führungsteam mit wichtigen Personalien in den Bereichen Marketing, Finanzen, HR und regionale Operationen erweitert, um die nächste Phase des globalen Wachstums zu fördern.

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, hilft Unternehmen wie OpenAI, LVMH, Pfizer und Spotify, Daten aus SaaS-Anwendungen, Datenbanken, Dateien und anderen Quellen in Cloud-Destinationen, einschließlich Data Lakes, zu zentralisieren. Mit leistungsstarken Pipelines, nahtloser Integration und Sicherheit auf Enterprise-Niveau unterstützt Fivetran Organisationen dabei Dateninfrastrukturen zu modernisieren, Analysen zu erstellen und KI zu nutzen sowie Compliance sicherzustellen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de.

