Fivetran startet Managed Data Lake für Google Cloud Storage

Nahtlose Datenzentralisierung und -optimierung für Google Cloud Storage beschleunigt die Einführung von KI und digitalen Workloads

München, 10. April 2025 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, präsentiert jetzt seinen Managed Data Lake Service für Google Cloud Storage. Er baut auf dem bereits im vergangenen Jahr von Fivetran eingeführten Managed Data Lake Service auf. Die jetzige Erweiterung ermöglicht die nahtlose Zentralisierung strukturierter und unstrukturierter Daten aus über 700 Konnektoren in einem abfragebereiten offenen Tabellenformat. Durch die direkte Integration mit Cloud Storage ergänzt der Service die Data-Lake-Funktionen von Fivetran und bietet eine skalierbare, kostenoptimierte und leistungsstarke Grundlage für KI, Analysen und moderne digitale Workloads.

„KI erfordert riesige Mengen hochwertiger Daten. Aber die Bereitstellung dieser Daten im richtigen Format in großem Umfang ist eine enorme Herausforderung“, so George Fraser, CEO bei Fivetran. „Unser Managed Data Lake Service für Google Cloud Storage automatisiert den gesamten Prozess – das Verschieben, Organisieren und Optimieren von Daten in offenen Tabellenformaten. „So können sich Unternehmen voll auf ihre Analysen und Innovationen fokussieren – ohne sich um die Infrastruktur kümmern zu müssen.“

Das Ökosystem von Fivetran umfasst inzwischen mehr als 700 Konnektoren. Daher können Unternehmen große Datenmengen in Google Cloud Storage zentralisieren und damit eine Grundlage für das Training benutzerdefinierter großer Sprachmodelle (LLMs) sowie für die Entwicklung kontextbezogener generativer KI-Anwendungen schaffen. Unternehmen können somit von der Phase des Experimentierens mit KI zur Bereitstellung skalierbarer, unternehmenstauglicher Lösungen übergehen.

Mit dem Fivetran Managed Data Lake Service schöpfen Unternehmen den vollen Wert von Cloud Storage aus:

– Senkung der Computing-Kosten für die Datenaufnahme bei gleichzeitiger Beschleunigung des Data Movement in die Google Cloud über High-Performance-Pipelines.

– Automatische Konvertierung von Daten in offene Tabellenformate, einschließlich Apache Iceberg und Delta Lake sorgen für bessere Interoperabilität.

– Native Integration mit dem BigQuery Metastore von Google Cloud. So wird sichergestellt, dass Daten in Cloud Storage katalogisiert und damit die Governance und Compliance verbessert werden. Gleichzeitig können die Nutzer der Google Cloud BigQuery-Datenplattform Daten mit der gleichen Geschwindigkeit, Einfachheit und Bedienungslogik abfragen wie native BigQuery-Tabellen.

„Unternehmen arbeiten mit größeren und komplexeren Datensätzen als je zuvor. Daher benötigen sie eine durchgängige Lösung, um diese Daten zu zentralisieren sowie für KI und Analysen vorzubereiten“, sagt Yasmeen Ahmad, Managing Director of Data Analytics bei Google Cloud. „Der Managed Data Lake Service für Google Cloud Storage von Fivetran unterstützt Unternehmen bei der effizienten Übertragung ihrer Daten in offene Tabellenformate. So können sie die KI- und Analysefunktionen von Google Cloud in vollem Umfang ohne operativen Aufwand nutzen.“

Fivetran erwartet durch die Integration eine Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei den Kunden, die KI- und datengesteuerte Anwendungen nutzen.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft von Fivetran und Google Cloud sind bereits über 100.000 individuelle Konnektoren im Einsatz. Mit seinem Managed Data Lake Service erweitert Fivetran jetzt die Integration von Google Cloud Storage als Destination. Dies eröffnet den rund 4.000 gemeinsamen Kunden die Möglichkeit, die Flexibilität und Skalierbarkeit von Data Lakes in vollem Umfang zu nutzen und gleichzeitig Compliance und Governance auf Unternehmensniveau zu gewährleisten. Fivetran vereinfacht das Datenmanagement durch die Beibehaltung abfragefähiger, offener Tabellenformate und sichert die nahtlose Integration in das KI- und Analyse-Ökosystem von Google Cloud.

„Wir bei Quantiphi haben aus erster Hand erfahren, wie wir mit Hilfe der nahtlosen Datenintegration von Fivetran schnellere und zuverlässigere KI- und Analyselösungen für unsere Kunden liefern können. Unsere Partnerschaft mit Fivetran ermöglicht es uns, deren branchenführende Technologie für Data Movement zu nutzen. So stellen wir sicher, dass wir komplexe Datensätze schnell und effizient zentralisieren und in verwertbare Erkenntnisse umwandeln können“, sagt Bhaskar Kalita, Executive Head of Financial Services bei Quantiphi. „Diese Zusammenarbeit gibt unseren Kunden das Vertrauen, ihre KI-Initiativen innovativ zu gestalten und zu skalieren. Denn sie wissen, dass sie über eine solide, sichere Datengrundlage verfügen, die ihre wichtigsten Geschäftsentscheidungen unterstützt.“

Die vollständig verwaltete Change Data Capture (CDC) von Fivetran, die Tabellenpflege und die native Integration von BigQuery-Metastore sorgen für stets aktuelle und sichere Daten, die zur Unterstützung von KI-Anwendungen in Echtzeit bereitstehen.

Mehr über Fivetran’s Managed Data Lake Service für Google Cloud Storage erfahren Sie hier.

