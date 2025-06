Fivetran präsentiert erweitertes Connector SDK: Support aller Quellen mit Stabilität und Performance auf Native-Niveau

Connector-SDK-Erweiterung für zuverlässige, sichere Integration von spezialisierten und schwer zugänglichen Datenquellen

München, 02. Juni 2025 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, präsentiert die Erweiterung seines Connector SDKs (Software Development Kit): Es unterstützt jetzt auch benutzerdefinierte Konnektoren für jede Datenquelle. Damit können Developer zuverlässige Pipelines selbst für sehr spezielle sowie selbst entwickelte Systeme erstellen, Lücken bei der Datenintegration beseitigen und so wirklich alle Daten eines Unternehmens an einem Ort zentralisieren. Dies gewährleistet, dass wichtige Informationen – unabhängig davon, wo sie sich befinden – für Analysen, KI und Business-Entscheidungen genutzt werden können.

Mit dem Connector SDK können Datateams zuverlässige, sichere Pipelines für praktisch jede Anwendung, interne API und jedes Legacy-System erstellen. Hierfür braucht ein Developer nur den Code in Python schreiben, Fivetran sorgt für die entsprechende Infrastruktur. Dazu gehört die Bereitstellung, Orchestrierung, Skalierung sowie Monitoring und etwaige Fehlerbehandlung. Die meisten Konnektoren lassen sich so in nur wenigen Stunden erstellen und bereitstellen, ohne dass DevOps-Support oder eine eigene Infrastruktur erforderlich sind.

„Wenn es keinen vorgefertigten Konnektor gibt, müssen die meisten Teams ihre Pipelines selbst erstellen und warten“, so Anjan Kundavaram, Chief Product Officer von Fivetran. „Dieser do-it-yourself-Ansatz erscheint aber nur auf den ersten Blick flexibel. Oft führt er zu dauerhaft versteckten Kosten in Bezug auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Wartung. Mit dem Connector SDK ändert sich das: Jetzt kann jeder Data Engineer einen benutzerdefinierten Konnektor für eine beliebige Quelle erstellen und ihn mit der gleichen Infrastruktur, Leistung und Zuverlässigkeit wie die nativen Konnektoren von Fivetran betreiben. Das gibt Unternehmen die Flexibilität, die sie brauchen – ohne Kompromisse.“

Das SDK nutzt dieselbe Infrastruktur, die auch die vollständig von Fivetran verwalteten Konnektoren antreibt: Mit automatisierten Wiederholungsversuchen, Monitoring und Alarmierung bei Fehlern stellt es sicher, dass die Daten dorthin geliefert werden, wo sie benötigt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob das BigQuery, Databricks, Snowflake oder ein anderes Ziel ist.

„Das SDK war eine große Überraschung, und zwar auf die beste Art und Weise. Wir sind davon ausgegangen, weiterhin Azure Data Factory für APIs zu verwenden, weil es die einzige Option war. Aber als wir gesehen haben, was wir mit dem Connector SDK von Fivetran erreichen können, änderte sich alles“, sagt Babacar Seck, Head of Data Integration bei Saint-Gobain. „Wir können jetzt benutzerdefinierte Konnektoren intern erstellen und so viel schneller auf Anforderungen reagieren – und das alles bei nahtloser Bereitstellung von Daten in Snowflake auf Azure.“

Fivetran präsentiert das Connector SDK Anfang Juni auf dem Snowflake Summit 2025 (Stand #1809) und in der darauffolgenden Woche auf dem Databricks Data + AI Summit 2025 (Stand #E4519). Besucher erleben hier, wie Data Engineers benutzerdefinierte Konnektoren erstellen können, um Daten für Analysen und KI-Workloads in ihre Cloud zu übertragen.

Mehr zur Nutzung des Connector SDKs zur Erstellung von benutzerdefinierten Datenpipelines unter: www.fivetran.com/connectors/connector-sdk.

Bildmaterial zum Download: Fivetran Logo

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, hilft Unternehmen wie OpenAI, LVMH, Pfizer und Spotify, Daten aus SaaS-Anwendungen, Datenbanken, Dateien und anderen Quellen in Cloud-Destinationen, einschließlich Data Lakes, zu zentralisieren. Mit leistungsstarken Pipelines, nahtloser Integration und Sicherheit auf Enterprise-Niveau unterstützt Fivetran Organisationen dabei Dateninfrastrukturen zu modernisieren, Analysen zu erstellen und KI zu nutzen sowie Compliance sicherzustellen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de.

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Marketing Lead DACH)

Franz-Joseph-Str. 11

80801 München

.



https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Christine Schulze & Thomas Hahnel

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761- 0



https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.