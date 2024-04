Fivetran Modern Data Stack Roadshow in München: 24.04.2024, München Hoch 5

Fachwissen erweitern, Erfahrungen nutzen, Netzwerk ausbauen

München, 03. April 2024 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, veranstaltet zusammen mit Snowflake, Coalesce, Initions und ToughtSpot die Modern Data Stack Roadshow am 24. April 2024 in München. Europas führende digitale Spedition sennder berichtet aus der Praxis über die Einführung und Nutzung eines Modern Data Stack. Die Veranstaltung bietet allen, die mit Daten arbeiten, die Möglichkeit zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch.

Nach der erfolgreichen Modern Data Stack (MDS) Roadshow im letzten Jahr führt Fivetran die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr fort. Sie richtet sich an alle, die mit Daten arbeiten – ob Data Engineer, Data Analyst oder Führungskraft im Datenbereich. Teilnehmer gewinnen neue Impulse zur Lösung ihrer Herausforderungen, erweitern ihr Fachwissen und profitieren von den Praxiserfahrungen der Community, um ihre eigenen Prozesse zu optimieren.

Wie können Unternehmen ihre Datensilos aufbrechen, um schnellere Erkenntnisse zu gewinnen? Dies ist das zentrale Thema in Vorträgen und Round Tables. Experten führender Unternehmen geben ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter zu Themen Predictive Analytics, KI / ML, Data Transformation, Data Lakes sowie Data Governance und Cloud-Sicherheit. Sennder, Europas führende digitale Spedition, berichtet aus der Praxis, wie sie mit Fivetran den Zugang zu Daten demokratisiert und so die Entscheidungsfindung im ganzen Unternehmen verbessert und beschleunigt hat. Im Hands-On Lab erfahren Teilnehmer, wie sie in weniger als 60 Minuten ein Sales Dashboard aufbauen können. Dabei bietet sich auch reichlich Möglichkeit zum Networking mit anderen Daten-Spezialisten.

Die halbtägige Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich: www.fivetran.com/events/the-fivetran-modern-data-stack-event-series-munich.

Über Fivetran

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, unterstützt Kunden bei der Nutzung ihrer Daten für KI-Anwendungen, ML-Modelle, Predictive Analytics und operative Workloads. Die Fivetran-Plattform zentralisiert zuverlässig und sicher Daten aus Hunderten von SaaS-Anwendungen und Datenbanken in jede beliebige Destination – on-premise, in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung. Tausende von globalen Marken, darunter Autodesk, Conde Nast, JetBlue und Morgan Stanley, vertrauen Fivetran, um ihre wertvollsten Datenbestände zu bewegen, Analysen zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Marketing Lead DACH)

Arnulfstraße 122

80636 München

.



https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Christine Schulze & Thomas Hahnel

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761- 0



https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.