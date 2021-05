Fivetran lädt zur virtuellen Modern Data Stack Conference ein. Dienstag, 25. Mai 2021, 10:00 – 17:00 Uhr

Data Analysts und Data Engineers bietet die Konferenz fachliche Informationen rund um das Thema automatisierte Datenintegration, Data Warehousing und Analytics.

München, 3. Mai 2021 – Fivetran, führender Anbieter für automatisierte Datenintegration, veranstaltet am 25. Mai 2021 zum ersten Mal seine Modern Data Stack Conference in EMEA. Die virtuelle Live-Konferenz für Experten aus dem Data-Analytics-Umfeld präsentiert Anwendungsfälle unterschiedlicher Branchen, Kundenvorträge und Podiumsdiskussionen mit Datenexperten. Teilnehmer erfahren alles über aktuelle Entwicklungen, Tools und Best Practices rund um den Modern Data Stack.

Für datengestützte Unternehmensentscheidungen ist ein schneller und zuverlässiger Zugriff auf alle geschäftsrelevanten Daten heute so wichtig wie nie. Als Grundlage dafür dient der Modern Data Stack – ein Zusammenspiel aus verschiedenen Tools und Technologien. Zu den wichtigsten Komponenten gehören: eine automatische Data Pipeline, ein Cloud Data Warehouse oder Data Lake sowie ein Business Intelligence-Tool. Der Modern Data Stack basiert auf ELT-Prozessen und ersetzt On-Premise-Lösungen durch Cloud-native SaaS-Technologien. Fivetran automatisiert die Bereitstellung von Daten in allen führenden Cloud-Datenspeichern und zentralisiert alle Daten im Unternehmen. So lässt sich ein kontinuierlicher Datenfluss sowie ein unternehmensweiter Datenzugriff mit einem Minimum an manuellen Anpassungen sicherstellen.

Kunden und Partner von Fivetran berichten in Vorträgen und Paneldiskussionen aus der Praxis und erklären, wie sie die Herausforderung der Datenintegration erfolgreich gelöst haben.

Unter den Gastreferenten befinden sich Jonas Rashedi, Bereichsleitung Data Intelligence & Technologies, der Parfümerie-Kette Douglas und Igor Chtivelband, Head of Analytics des deutschen FinTech Startup Billie.io, einem e-Factoring Anbieter. Über die Zukunft von Data Analytics in Unternehmen spricht Nathaniel Spohn, Vice President, EMEA, Fivetran in seiner Opening Keynote “How Analytics is Becoming as Simple and Reliable as Electricity”.

Das vollständige Programm finden Sie hier. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. Die Konferenzsprache ist Englisch.

Weitere Informationen und zur Anmeldung geht es hier.

Fivetran ist der führende Anbieter für automatisierte Datenintegration. Das Unternehmen bietet eine vollautomatisierte, vollständig verwaltete Datenintegrationslösung an, die in wenigen Minuten eingerichtet ist. Durch vordefinierte Konnektoren werden Daten automatisiert in normalisierten, analysebereiten Schemata an das Datawarehouse geliefert.

Mit dem Einsatz von Fivetran wird Zeit gewonnen, die IT Professionals traditionellerweise mit der Einrichtung und Pflege von Data Pipelines verbringen. Durch die Zentralisierung und den Zugriff auf aktuelle und vollständige Daten können Unternehmen spielend einfach datengetriebene Nutzungsszenarien realisieren.

Fivetran wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oakland mit weiteren Standorten in Denver, Sydney, Bangalore, Dublin, London und München. Weitere Informationen unter Fivetran.com

Firmenkontakt

Fivetran

Alexander Zipp

Luise-Ullrich-Straße 20

80636 München

+49 89 417761-13/18

alexander.zipp@fivetran.com

https://fivetran.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Birgit Fuchs-Laine

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761-13/18

fivetran@lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Bildquelle: Fivetran