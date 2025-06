Fivetran ist „Databricks Data Integration Partner of the Year“: Auszeichnung im Rahmen des Data + AI Summit 2025

Gemeinsame Kundenbasis mit Databricks wächst um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr

München, 11. Juni 2025 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, wurde von Databricks zum „Data Integration Partner of the Year 2025“ ernannt. Die Auszeichnung wurde auf dem jährlichen Data + AI Summit in San Francisco verliehen und unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen Databricks und Fivetran. Beide Unternehmen unterstützen Firmen beim Aufbau skalierbarer, sicherer Datengrundlagen für Analysen und KI.

Fivetran hilft Unternehmen bei der Zentralisierung von Daten aus Hunderten von Quellen in die Databricks Data Intelligence Platform – egal, ob SaaS-Anwendungen, Datenbanken, Dateien oder Events Streams. Durch das automatisierte Data Movement und die Vereinfachung des Pipeline-Managements reduziert Fivetran den technischen Aufwand und ermöglicht Teams einen schnelleren und zuverlässigeren Datenzugriff.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Partnerschaft durch eine stärkere Integration mit Unity Catalog und Delta Lake erweitert. Sie hilft Unternehmen, die Data Governance im Umgang mit strukturierten und unstrukturierten Daten einzuhalten. Seitdem wuchs die Zahl der gemeinsamen Kunden von Fivetran und Databricks um 40 Prozent. Immer mehr Anwender nutzen die kombinierte Lösung, um ihren Overhead zu reduzieren, die Performance zu verbessern und schneller von Rohdaten zu Erkenntnissen zu gelangen.

„Databricks ist weiterhin ein strategischer Partner, denn immer mehr Unternehmen investieren in moderne Dateninfrastrukturen“, sagt Logan Welley, Vice President of Alliances bei Fivetran. „Diese Anerkennung unterstreicht den Wert, den wir gemeinsam für unsere Kunden schaffen: zuverlässige, sichere Datenpipelines zur Unterstützung einsatzfähiger KI und Analytik. Wir sind stolz darauf, den Grundstein für künftige Entwicklungen zu legen.“

Darüber hinaus ist Fivetran ein Launch-Partner für Databricks Managed Iceberg Tables. Mit der neu angekündigten Funktion können Kunden mit offenen, leistungsstarken Datenformaten arbeiten, die für umfangreiche Analysen und KI optimiert sind. Durch die Integration mit Unity Catalog bietet Fivetran eine konsistente Governance und effizienten Datenzugriff, wenn Unternehmen ihre Workloads skalieren und ihre Anwendungsfälle erweitern.

Unternehmen aus verschiedenen Branchen profitieren bereits von der kombinierten Leistung von Fivetran und Databricks: Die National Australia Bank nutzt das Hybrid-Deployment-Modell von Fivetran, um Pipelines in ihrer eigenen Cloud-Umgebung auszuführen. Zudem nutzt sie Databricks für die Verarbeitung und Analyse. Mit Hilfe dieser Architektur kann die Bank strenge Compliance-Anforderungen erfüllen und gleichzeitig ihre Infrastruktur modernisieren und die Einführung von KI beschleunigen. Unternehmen wie OpenAI, Pfizer und Dropbox verlassen sich ebenfalls auf Fivetran, um Daten in Databricks zu transferieren. Auf diese Weise erhalten ihre Teams die Möglichkeit, schneller zu arbeiten und fundiertere Entscheidungen zu treffen – von Echtzeit-Analysen bis hin zum einsatzbereiten maschinellen Lernen.

„Angesichts der steigenden Nachfrage nach Data Intelligence ist Fivetran ein wichtiger Partner für uns, wenn es darum geht, Unternehmen dabei zu unterstützen, mit Daten schneller voranzukommen“, betont Roger Murff, Vice President of Technology Partners bei Databricks. „Der Fokus von Fivetran auf Automatisierung, Skalierung und Governance deckt sich mit den Anforderungen unserer Kunden, mehr datengesteuerte KI-Anwendungen aus der Entwicklung auf den Markt zu bringen.“

Weitere Informationen über die Partnerschaft findet man unter https://www.fivetran.com/partners.

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, hilft Unternehmen wie OpenAI, LVMH, Pfizer und Spotify, Daten aus SaaS-Anwendungen, Datenbanken, Dateien und anderen Quellen in Cloud-Destinationen, einschließlich Data Lakes, zu zentralisieren. Mit leistungsstarken Pipelines, nahtloser Integration und Sicherheit auf Enterprise-Niveau unterstützt Fivetran Organisationen dabei Dateninfrastrukturen zu modernisieren, Analysen zu erstellen und KI zu nutzen sowie Compliance sicherzustellen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de.

