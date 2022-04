Fivetran erweitert Zusammenarbeit mit Google Cloud: Partner für Google Cloud Cortex Framework & Launch Partner Google Cloud Ready – BigQuery Programm

Gemeinsame Kunden erhalten jetzt Fivetran-Support für SAP

München, 7. April 2022 – Fivetran, führender Anbieter für moderne Datenintegration, gab heute den Support des Google Cloud Cortex Frameworks bekannt und zählt zu den Launch Partnern des neuen Google Cloud Ready – BigQuery Programm. Fivetran und Google Cloud arbeiten jetzt noch stärker zusammen: Täglich werden im Durchschnitt mehr als 8 TB an Daten für Kunden bewegt, die Google Cloud BigQuery als Data Warehouse nutzen.

Fivetran hat die Leistungsfähigkeit seiner Lösung bei der Verwaltung komplexer, großer Datenmengen bereits unter Beweis gestellt, die für die Nutzung des Google Cloud Cortex Frameworks und zur Steigerung des Geschäftserfolgs erforderlich sind. Als Launch Partner für das Google Cloud Ready – BigQuery Programm repliziert Fivetran Daten aus zentralen Anwendungen, Ereignisströmen, Dateispeichern und mehr in BigQuery, auf dessen Basis Kunden fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen können.

„Unsere Partnerschaft mit Fivetran macht es Kunden sehr einfach, Daten in BigQuery zu übertragen“, sagt Manvinder Singh, Director, Partnerships bei Google Cloud. „Mit der Bezeichnung Google Cloud Ready – BigQuery und die Unterstützung des Google Cloud Cortex Frameworks bietet Fivetran weiterhin Innovation und Expertise, damit Kunden ihre datengetriebenen, digitalen Transformationen vorantreiben können.“

„Wir sind hocherfreut, Partner für Datenmanagement von Google Cloud zu sein und sind gespannt auf die vielen neuen Möglichkeiten, die die Aufnahme in die Google Cloud Ready – BigQuery-Initiative mit sich bringen wird“, sagt Logan Welley, Vice President of Alliances bei Fivetran. „Wir freuen uns auch darauf, unseren gemeinsamen Kunden den Zugang zu unserer neuen HVR-Technologie zu ermöglichen, mit der komplexe SAP-Implementierungen unterstützt und vereinfacht werden.“ Im September 2021 kündigte Fivetran die Übernahme von HVR an, dem führenden Anbieter einer Technologie zur Datenreplikation in Unternehmen.

Die HVR Enterprise Solution von Fivetran ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten synchron zu halten: Änderungen werden asynchron in das Ziel repliziert – ohne direkte Auswirkungen auf ERP-Transaktionen. Für die Umsetzung nutzt HVR die logbasierte Change Data Capture (CDC), die weithin als die am wenigsten invasive Methode zur Verfolgung inkrementeller Datenbankänderungen ohne Datenverlust gilt. Google Cloud-Kunden, die SAP-Daten verschieben, können anschließend die zahlreichen vordefinierten Datenmodelle und Inhalte nutzen, die das Google Cloud Cortex Framework bietet.

Fivetran und Google Cloud investieren weiterhin im großen Umfang, um globale Unternehmen hinsichtlich der gestiegenen Anforderungen an Datenmanagement/- und -analyse zu unterstützen. Fivetran ist anerkannter Key Data Movement Partner für Google Cloud und bietet Anwendern Transformationspakete mit mehr als 180 Quellkonnektoren an. Zusammen mit Google Cloud bietet Fivetran umfassende, anwendungsbezogene und branchenspezifische Lösungen für analytische und betriebliche Anforderungen.

Über Fivetran

Fivetran ist der weltweit führende Anbieter für moderne Datenintegration. Unsere Mission: den Zugriff auf Daten so einfach und zuverlässig zu machen wie Strom aus der Steckdose. Fivetran wurde für die Cloud entwickelt und ermöglicht es, Daten aus Hunderten von SaaS- und On-Premise-Datenquellen in Cloud-Destinationen zu zentralisieren und transformieren. Unternehmen weltweit – vom Global Player bis zum Start-up – nutzen Fivetran für moderne Analysen und mehr betriebliche Effizienz und können so datengestütztes Unternehmenswachstum vorantreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Weitere Informationen finden Sie unter fivetran.com.

Bildquelle: @Fivetran