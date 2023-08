Fivetran erweitert seine Partnerschaft mit Google Cloud und erhält „2023 Google Cloud Technology Partner of the Year Award for Data Ingestion“

Mit der „Google Cloud Ready – Cloud SQL“ Einstufung und der Anerkennung als Launch-Partner von Googles „Data & AI Cloud for Marketing“ wird Fivetran Unternehmen noch besser dabei unterstützen, datengetrieben zu werden

München, 29. August 2023 – Fivetran, der führende Anbieter für automatisiertes Data Movement, hat den „2023 Google Cloud Technology Partner of the Year Award for Data Ingestion“ erhalten. Mit diesem Award zeichnet Google die erstklassigen Data-Movement- und Ingestion-Lösungen von Fivetran für Google-Cloud-Kunden aus. Außerdem hat Fivetran die „Google Cloud Ready – Cloud SQL“ Einstufung für Cloud SQL erhalten. Cloud SQL ist der vollständig verwaltete relationale Datenbankdienst von Google Cloud für MySQL, PostgreSQL und SQL Server. Darüber hinaus wurde Fivetran als Launch-Partner von Googles „Data & AI Cloud for Marketing“ anerkannt.

Die Auszeichnungen sind Ausdruck der immer stärkeren Partnerschaft von Fivetran und Google Cloud und zeigen einmal mehr das Engagement von Fivetran, Kunden wie Autozone, Cisco, Engel & Völkers oder Schüttflix über das gesamte Ökosystem von Google Cloud Analytics hinweg zu unterstützen.

Mit dem „2023 Google Cloud Partner of the Year Award for Data Ingestion“ wird Fivetran bereits das zweite Jahr von Google Cloud für seine Partnerschaft und seine innovative Data Movement Platform ausgezeichnet. Letztes Jahr erhielt Fivetran den „2022 Google Cloud Global Technology Partner of the Year Award“ für seine Leistungen im Google-Cloud-Ökosystem aufgrund seiner Ingestion-Lösung, die es Kunden ermöglicht, Daten schnell und einfach in Google BigQuery zu übertragen.

„Unsere Partnerschaft mit Fivetran bietet Unternehmenskunden einen optimierten Prozess zur Datenintegration in BigQuery – und damit einen schnelleren Zugang zu ihren Daten für bessere Erkentnisse“, so Gerrit Kazmaier, Vice President und General Manager für Database, Data Analytics & Looker bei Google Cloud. „Die Auszeichnung würdigt den hohen Wert, den die Data Movement Platform von Fivetran für unsere Kunden im gesamten Google-Cloud-Ökosystem darstellt.“

Trenton Huey, Senior Director, Daten- und Frontend-Entwicklung bei Vida Health, erklärt: „Unser Datenteam ist dafür zuständig, die Patientenversorgung zu optimieren, und die Datenintegration mit Fivetran ist für uns der erste – und entscheidende – Schritt, um wünschenswerte Ergebnisse für die Patienten zu erkennen. Die Integration von Fivetran und GCP ist heute eine geschäftskritische Komponente, die uns viele unserer datengesteuerten Fähigkeiten ermöglicht. Dank der Benutzerfreundlichkeit war die Einführung skalierbar und effizient, und mehrere Personen im Team können Fivetran Datenpipelines einrichten.“

Google Cloud Ready – Cloud SQL ist eine neue Bezeichnung für die Lösungen der Google-Cloud-Technologiepartner, die mit Cloud SQL integriert werden können. Das Prädikat zeigt, dass Fivetran sowohl die Funktions- und Interoperabilitätsanforderungen bei der Integration mit Cloud SQL erfüllt als auch eine verbesserte Dokumentation für ein einfacheres Onboarding gemeinsamer Kunden. Im Rahmen des Programms erhält Fivetran mehr Möglichkeiten zur engen Zusammenarbeit mit den Engineering- und Cloud-SQL-Teams der Google-Partner zur Entwicklung gemeinsamer Roadmaps. Die jetzige Auszeichnung erweitert den bestehenden Status von Fivetran als Google-Cloud-Ready im BigQuery-Programm. Die solide Unterstützung von Fivetran für alle drei Google-Cloud-SQL-Datenbanken, inklusive Postgres, MySQL und SQL Server, hebt das Unternehmen von seinen Mitbewerbern ab und hat zu dieser Auszeichnung beigetragen.

Als Launch-Partner für die „Data & AI Cloud for Marketing“ bietet Fivetran zusätzliche Unterstützung für das Data Movement von Marketing-Datenquellen in BigQuery für geschäftskritische Anwendungsfälle, wie die Optimierung von Marketingausgaben, die Erstellung und Aktivierung kreativer Inhalte, die Personalisierung und Segmentierung sowie die gemeinsame Nutzung von Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes. Dank des optimierten Data Movement können Marketingfachleute tiefere Einblicke in ihre Kampagnen, Kunden und Marketingaktivitäten gewinnen und datengestützte Entscheidungen beschleunigen.

„Wir sind stolz darauf, mit Google Cloud zusammenzuarbeiten und für unsere Produkte und unsere innovative Denkweise ausgezeichnet zu werden“, erklärt Andy Bhaduri, VP of Global Partners and Alliances bei Fivetran. „Da Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen wollen, ist eine datenbasierte Entscheidungsfindung ganz entscheidend. Der erste Schritt hierfür ist die richtige Infrastruktur. Fivetran wird die Möglichkeiten des Data Movement für BigQuery-Kunden noch erweitern und so Daten für Entscheider immer schneller zugänglich machen.“

„Die Partner-Awards von Google Cloud würdigen den bedeutenden Einfluss und den Kundenerfolg, den unsere Partner im vergangenen Jahr erzielt haben“, so Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem and Channels bei Google Cloud. „Wir freuen uns, Fivetran als Gewinner des Google Cloud Partner Award 2023 zu küren, und freuen uns auf eine weiterhin starke Partnerschaft zur Unterstützung unserer gemeinsamen Kunden.“

Mehr Informationen über Fivetran und Google Cloud unter: https://www.fivetran.com/partners/technology/google-cloud

Über Fivetran

Fivetran automatisiert alle Arten von Data Movement im Zusammenhang mit Cloud-Datenplattformen. Das gilt vor allem für die zeitaufwendigsten Teile des ELT-Prozesses (Extract, Load, Transform) – von der Extraktion von Daten über das Handling von Schema-Drifts bis hin zu Daten-Transformationen. Damit können sich Data Engineers auf wichtigere Projekte konzentrieren, ohne sich um die Data Pipelines kümmern zu müssen. Mit einer Up-Time von 99,9 % und sich selbst reparierenden Pipelines ermöglicht Fivetran Hunderten von führenden Marken weltweit, darunter Autodesk, Condé Nast, JetBlue, Lufthansa, Morgan Stanley und Pitney Bowes, datengestützte Entscheidungen zu treffen und so ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing. Weitere Informationen unter fivetran.com.

