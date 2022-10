Fivetran erweitert Integration mit dbt: Unternehmen können jetzt noch schneller von ihren Daten profitieren

München, 19. Oktober 2022 – Fivetran, führender Anbieter für moderne Datenintegration, hat den Status eines Metrics Ready Partners von dbt Labs erhalten. dbt gilt derzeit als das bedeutendste Open-Source-Programm zur Datentransformation und bringt viele Software Engineering-Praktiken in die Datenwelt. Durch den Status eines Metrics Ready Partner können Unternehmen Fivetrans dbt-Pakete nutzen, um dbt-Modelle und Metriken in dbt-Projekten zu erstellen, so dass sie noch schneller und einfacher Mehrwert aus ihren Daten ziehen können.

Durch das dbt Semantic Layer können Unternehmen wichtige Kennzahlen wie Umsatz, Kundenzahl oder Kundenverlustrate zentral in dbt definieren und sie in Downstream-Analysetools abfragen. Dadurch arbeiten alle im Unternehmen auf Basis derselben Annahmen, unabhängig davon, welches Daten-Tool sie nutzen. Wird eine Metrik-Definition in dbt aktualisiert, wird sie nahtlos auch überall sonst aktualisiert, so dass die Konsistenz über das gesamte Unternehmen hinweg immer gewährleistet ist.

„dbt bietet Unternehmen jeder Größe die Tools, die sie benötigen, um ihre Daten effizient zu nutzen“, so Callum McCann, Senior Developer Experience Advocate bei dbt Labs. „Als dbt Metrics Ready Partner hilft Fivetran diesen Unternehmen, in Rekordzeit einen Mehrwert aus ihren Daten zu ziehen – dank fertiger Metriken für einige der beliebtesten Datenquellen. Diese verkürzen die Time-to-Value von Tagen auf wenige Minuten. So können Unternehmen aus dem dbt Semantic Layer schneller Mehrwerte ziehen als je zuvor. Wir sind stolz darauf, mit Fivetran als Partner zusammenzuarbeiten. So bieten wir der dbt-Community noch mehr Möglichkeiten, ihr Business positiv zu gestalten.“

Die dbt-Pakete von Fivetran ergänzen dessen Konnektoren-Bibliothek durch sofort einsatzbereite, analysefähige Datenmodelle und -Metriken in dbt. Die Datenmodelle sind stand-alone dbt-Projekte mit SQL-Packages-Scripts, die Rohdaten in analysefähige Datensätze umwandeln. Fivetran entwickelt und pflegt dbt-Pakete für beliebte Quellen und fügt laufend weitere Quellen hinzu.

Als Metrics Ready Partner kann Fivetran seine vorgefertigten Datenmodelle jetzt um umfangreiche Metrik-Definitionen erweitern. Damit ist sichergestellt, dass alle Beteiligten den gleichen Blick auf die Daten haben und die Bedeutung der Metriken verstehen. So kommt es zu weniger Engpässen und Unternehmen haben schneller Zugriff auf hochwertige Metriken. Sowohl Fivetran als auch dbt Labs engagieren sich für die Verlässlichkeit von Daten, indem sie deren Genauigkeit und Integrität verbessern.

„Durch die vertiefte Partnerschaft mit dbt Labs als Metrics Ready Partner bieten wir unseren gemeinsamen Kunden einen noch höheren Nutzen und eine bessere User Experience“, erklärt Fraser Harris, Vice President of Product bei Fivetran. „Ein großer Mehrwert von dbt Metrics besteht darin, Einblicke in die Umwandlung von Rohdaten in Metriken zu geben. Das passt perfekt zu Fivetrans Fokus auf Transparenz bei Quelldaten. Denn mehr Transparenz in Datenpipelines bedeutet höhere Qualität, konsistentere Metriken und letztlich bessere Analyseergebnisse für unsere Kunden.“

Weitere Informationen zu den Metrik-Funktionen von Fivetran innerhalb des dbt Labs Semantic Layer finden Sie im Fivetran-Blog.

