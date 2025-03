Fivetran erweitert die Integration in Microsoft Fabric: Mehr als 700 Konnektoren für KI-fähige Data Lakes

Die Ausweitung der Integrationsmöglichkeiten für Microsoft Fabric und OneLake garantieren sichere sowie skalierbare Pipelines für KI- und Analyse-Anwendungen

München, 31. März 2025 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, stellt ab sofort mehr als 700 vorkonfigurierte Konnektoren für die nahtlose Integration mit Microsoft Fabric und OneLake bereit. Damit bietet Fivetran Unternehmen noch mehr Optionen bezüglich Datenzugang und Interoperabilität. Die erweiterten Integrationsmöglichkeiten basieren auf dem Managed Data Lake Service von Fivetran. Damit können Unternehmen Daten über mehr als 700 Konnektoren nahtlos bewegen und automatisch in offene Tabellenformate wie Apache Iceberg oder Delta Lake konvertieren. Gleichzeitig können sie die Performance und Governance innerhalb von Microsoft Fabric und OneLake kontinuierlich optimieren – und das alles ohne komplexes Data-Engineering.

„Unternehmen benötigen heute eine skalierbare und automatisierte Methode, um Daten aus Hunderten von Quellen in einer einheitlichen Umgebung zu zentralisieren“, erklärt George Fraser, CEO bei Fivetran. „Durch die erweiterte Integration mit Microsoft Fabric und OneLake können Unternehmen komplexe Datenbewegungen automatisieren. Gleichzeitig stellen wir damit sicher, dass sie mit zuverlässigen Echtzeitdaten arbeiten, die sie als Basis für KI, Analytik und strategische Entscheidungen nutzen können.“

2024 wurde Fivetran als Finalist für den „Microsoft Americas Partner of the Year“ ausgezeichnet. Diese Ehre wurde Fivetran zuteil, da es die Anzahl der Einführungen auf Microsoft-Systemen um 51 Prozent steigern und 200 Prozent mehr Bookings im Microsoft Azure Marketplace verbuchen konnte. Heute vertrauen mehr als 500 Unternehmen auf die Lösung für automatisiertes Data Movement von Fivetran, um die Datenerfassung zu rationalisieren, Kosten zu optimieren sowie um sichere, KI-fähige Data Lakes auf Microsoft Fabric und OneLake zu ermöglichen.

„Hitachi Solutions freut sich sehr, seine Data-Lakehouse-Fähigkeiten durch die Integration von Fivetran“s Managed Data Lake Service auf Microsoft Azure in die eigene Empower Data Platform zu erweitern“, betont Dr. Michael Green, Senior Technical Product Manager, Hitachi Solutions Empower Data Platform. „Diese Integration erleichtert es Unternehmen, verschiedene Datenquellen zu konsolidieren, Infrastrukturkosten zu senken und KI-fähige Data Lakes aufzubauen. Und so hilft es ihnen, transformative Erkenntnisse zu gewinnen und ihr Umsatzwachstum zu steigern.“

Die wichtigsten Features von Fivetran´s Managed Data Lake Service:

– Automatisierte Datenübernahme aus über 700 Quellen ohne komplexes Data Engineering

– Transformation von Daten in Delta-Lake- und Iceberg-Formate für ACID-konforme, abfragebereite Speicherung

– Nahtlose Integration mit Microsoft Fabric und OneLake zur Unterstützung von KI, Analytik und Governance

– Senkung der Infrastrukturkosten durch Optimierung von Speicher und Rechenleistung für umfangreiche Daten-Workloads

„Für Unternehmen sind hochwertige, sauber verwaltete Daten unerlässlich – nicht nur für KI und Analysen, sondern auch für Sicherheit und Compliance“, so Dipti Borkar, VP & GM Fabric bei Microsoft. „Dank der nahtlosen Integration der Fivetran-Konnektoren in Microsoft Fabric und der Flexibilität des Hybrid Deployment lassen sich Daten einfach in den KI-fähigen Microsoft OneLake bewegen. Unternehmen profitieren von zahlreichen Funktionen, während sensible Workloads sicher in ihrer eigenen Umgebung verbleiben. Dies gibt Unternehmen das Vertrauen, KI und Analytik zu skalieren, ohne Kompromisse bei der Kontrolle oder Compliance einzugehen.“

Im Zuge der Modernisierung von Data Lakes ist das Management der Kosten für die Datenaufnahme ein zentrales Anliegen von Unternehmen geworden. Herkömmliche Data-Movement-Methoden können teuer und komplex sein. Denn sie erfordern erhebliche technische Ressourcen und Investitionen in die Infrastruktur. Die vollständig verwalteten Pipelines von Fivetran reduzieren diese Kosten. Denn sie automatisieren die Datenaufnahme, optimieren die Rechennutzung und eliminieren den Bedarf an manueller Wartung. Durch die nahtlose Integration in Microsoft Fabric und OneLake werden Daten effizient übertragen, verwaltet und analysiert – ohne hohen operativen Aufwand.

„Interloop hat sich für eine Partnerschaft mit Fivetran entschieden, da es unsere Data-Engineering-Prozesse vereinfacht hat. Wir können uns jetzt auf unsere Geschäftsergebnisse konzentrieren anstatt uns um die Verwaltung der Infrastruktur zu kümmern“, so Jordan Berry, CEO von Interloop. „Der Managed Data Lake Service von Fivetran lädt Daten nahtlos im Delta-Lake-Format in Microsoft Fabric, reduziert gleichzeitig den Rechenaufwand für Ingest-Abfragen und automatisiert die Tabellenpflege. Dies senkt unsere Gesamtbetriebskosten und steigert den Umsatz. Denn so können wir uns auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist: Die Wertschöpfung für unsere Kunden.“

Um mehr über den Managed Data Lake Service von Fivetran für Microsoft zu erfahren, besuchen Sie die Fivetran Partner Seite.

