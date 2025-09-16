Five Star Major Airline 2026: Air Astana erhält APEX-Auszeichnung zum sechsten Mal in Folge

Air Astana wurde zum sechsten Mal in Folge zur Five Star Major Airline bei den Airline Passenger Experience Association (APEX) Awards gekürt. Die diesjährige Preisverleihung fand im Rahmen der APEX/IFSA Global Expo am 11. September 2025 in Long Beach, Kalifornien (USA), statt.

Die Auszeichnung mit fünf APEX-Sternen bestätigt erneut den konstant hohen Servicestandard von Air Astana. In den letzten Jahren wurden von den Passagieren besonders die komfortablen Sitze, der aufmerksame Service, die kulinarische Vielfalt und das moderne Unterhaltungssystem an Bord hervorgehoben.

„Wir sind äußerst stolz darauf, abermals die höchste APEX-Auszeichnung zu erhalten. Sie spiegelt das Vertrauen unserer Fluggäste wider und stärkt unser Engagement, auf jedem Flug stets den höchsten Servicestandard zu bieten“, sagte Zhamilya Zhaxybekova, Managerin der Abteilung Inflight Services bei Air Astana.

Das APEX-Rating basiert auf neutralem Feedback von Passagieren, die auf über einer Million Flügen von nahezu 600 Fluggesellschaften unterwegs waren. Die Bewertungskriterien für die gerade erfolgte Vergabe der Awards 2026 wurden deutlich erhöht. APEX Five Star ist nur noch den 40 besten Airlines der Welt vorbehalten (weniger als 7 Prozent der bewerteten Fluggesellschaften). Weitere 50 erhalten die Bewertung APEX Four Star (circa 8 Prozent der Airlines).

Air Astana wurde zudem in diesem Jahr zum 14. Mal in Folge mit vier Sternen von Skytrax ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

