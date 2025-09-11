FITUEYES beendet erfolgreichen Auftritt auf der IFA Berlin 2025

Berlin, Deutschland – FITUEYES, der designorientierte Hersteller von TV-Ständern und Möbeln im Audio-Video-Bereich, hat seine Teilnahme an der IFA Berlin 2025 erfolgreich abgeschlossen. Für das Unternehmen ist dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg, modernes Wohnen und Home-Entertainment neu zu definieren. Während der fünftägigen Messe begrüßte FITUEYES tausende Besucher, Journalisten und Partner aus aller Welt.

Design ohne Grenzen

Im Gegensatz zu herkömmlichen TV-Möbeln bietet FITUEYES Lösungen, die Mobilität, Funktionalität und Ästhetik verbinden. Das Unternehmen ist überzeugt, dass Wohnräume nicht durch schwere Schränke oder starre Wandhalterungen eingeschränkt werden sollten. TV-Ständer sollen sich flexibel an den Lebensstil der Menschen anpassen.

Auf seinem 200 m² großen Messestand im Stil einer Kunstgalerie präsentierte FITUEYES die Serien Eiffel, Master, Cantor sowie die limitierte Picasso-Serie. Jede Kollektion ist auf unterschiedliche Wohnstile abgestimmt und stieß auf großes Interesse bei Fachbesuchern und Designliebhabern.

Neben den Produktneuheiten zeigte FITUEYES auch einen Heimkino-Bereich und einen Gaming-Raum, die Besuchern ein direktes Erlebnis boten:

-Im Heimkino-Bereich wurde gezeigt, wie FITUEYES-Ständer sich perfekt mit hochwertigen Audio- und Videosystemen kombinieren lassen, um Wohnzimmer in stilvolle Kinoräume zu verwandeln.

-Im Gaming-Raum konnten Besucher selbst spielen und erleben, wie einfach sich mit FITUEYES flexible und immersive Spielbereiche schaffen lassen. Dieser Bereich war einer der Publikumsmagneten der Messe.

FITUEYES verzeichnete zahlreiche Geschäftsanfragen und Gespräche über neue Partnerschaften, die den Weg für weitere Kooperationen in Europa und weltweit ebnen.

Wachsende internationale Bekanntheit

Während der IFA 2025 gewann FITUEYES deutlich an Sichtbarkeit und stärkte seine Position als internationale Designmarke. Der Stand entwickelte sich zu einem Treffpunkt für Branchenführer, Händler und Distributoren, die nach Lösungen mit Stil und Funktionalität suchten.

„Wir sind stolz darauf, unsere stilvollen und funktionalen TV-Ständer auf der IFA 2025 präsentiert zu haben“, sagte Giulio Wu, Chefdesigner von FITUEYES. „Die starke Resonanz zeigt, dass die Menschen bereit sind für Produkte, die Kunst, Flexibilität und Alltag verbinden. Und das ist erst der Anfang von dem, was FITUEYES in die Welt hinausbringen wird.“

FITUEYES wurde 2016 gegründet und hat sich der Entwicklung von TV-Ständern gewidmet, die Ästhetik und Funktionalität vereinen.

Im Jahr 2019 haben wir ein eigenes Designteam gegründet und unseren ersten Design TV-Ständer, die Eiffel Serie, auf den Markt gebracht. Dies markiert unseren Weg von einem reinen Hersteller von TV-Ständern zu einem Schöpfer von Wohnästhetik. Von nun an wird die perfekte Mischung aus Funktionalität und Ästhetik der greifbare Ausdruck unserer Marke sein.

