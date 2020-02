Fitness Vital übernimmt Beerpong.de

Fitness Vital übernimmt Beerpong Entertainment

Während sich der Fokus der vorherigen Betreiber gewandelt hat, passt das Projekt ausgezeichnet in unser Portfolio und wird dieses in Zukunft exzellent ergänzen.

Als begeisterte Beerpong Spieler denken wir, dass wir das notwendige Knowhow und die benötigte Leidenschaft für das Thema mitbringen.

In dem kommenden Jahr werden wir uns stark darauf konzentrieren die Abläufe im Hintergrund zu optimieren und zu automatisieren. Auf diesem Wege können Arbeitszeit eingespart und die Preise der Produkte gesenkt werden. Unser Ziel ist es die angebotene Ware dauerhaft um mindestens 25% reduzieren zu können.

Während der Vertrieb der Bierpong Tische und Becher in der Vergangenheit in erster Linie über das Sponsoring von Turnieren geschah, wird nun das Hauptaugenmerk auf verschiedene Onlinekanäle gelegt. Vor allem der Onlineshop soll stark beworben und attraktiver gestaltet werden.

Vor allem via Google und Facebook gedenken wir ein großes Publikum erreichen zu können und hier unsere Erfahrung und unser Netzwerk auszuspielen.

Darüber hinaus sind wir auf der Suche nach Partnern, die unsere Produkte testen möchten. Gerne sind wir auch gewillt einen Partner in das Unternehmen aufzunehmen, der sich in dem Bereich des Offline-Vertriebs auskennt und unser Team ideal ergänzt.

www.beerpong.de

Herzlich willkommen auf beerpong.de, der ältesten deutschen Bier Pong Community. Bei uns findest du nicht nur den für dich besten Bier Pong Tisch, sondern darüber hinaus hochwertige Beer Pong Becher und detaillierte Informationen rund um das beste Partyspiel der Welt. Egal ob Bier Pong Tische, Becher, oder Zubehör: Bei uns erhältst du ausschließlich Spitzenqualität zu niedrigen Preisen. Wir sind selbst begeistert von Beer Pong, verbringen viel Zeit mit dem Spiel und haben jedes Produkt in unserem Bier Pong Shop ausgiebig getestet. Tritt jetzt unserer Community bei, bestell dir einen Bier Pong Tisch, rüste dich mit Bechern und wirf den lustigsten Ball der Welt!

Kontakt

Beerpong Entertainment GmbH

Dariusz Aalen

Fliedergasse 38

57610 Altenkirchen

0251 / 9811565132

info@beerpong.de

https://beerpong.de/