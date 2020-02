Fitness und Karneval. Kölner Tradition verbindet.

Just Fit unterstützt die Tanzpaare und Mitglieder der Kölner Karnevalsgesellschaften

Mit einem Paukenschlag starten die 25.000 Mitglieder der Kölner Karnevalsgesellschaften und angeschlossene Gesellschaften des Festkomitees Kölner Karneval in die heiße Phase der diesjährigen Session, denn ab sofort können ausgewählte Tanzpaare kostenfrei und Mitglieder vergünstigt in den 23 Fitnessclubs von Just Fit trainieren.

Akrobatik und Fitness

Man kennt sie aus den Karnevalssitzungen und öffentlichen Auftritten: Die Tanzgruppen und Jugendtanzgruppen, die mit eindrucksvoller Akrobatik und Aufsehen erregenden Choreographien die Zuschauer begeistern. Was spielerisch aussieht, ist nur dank intensivem Training und monatelanger Vorbereitung möglich. „Körperliche Fitness ist ohne Zweifel unabdingbar, um auf der Bühne Spaß haben zu können.“ sagt Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. Weil Tradition in Köln eine große Rolle spielt sind Kölns größte inhabergeführte Fitnesskette Just Fit mit 23 Clubs im Großraum Köln und das Festkomitee Kölner Karneval eine Partnerschaft eingegangen. „Wir freuen uns sehr über die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Festkomitee Kölner Karneval. Der Karneval hat in Köln eine lange Tradition und wir sind als regionaler Fitnessanbieter sehr stolz darauf aktiv unseren Teil dazu beitragen zu können und den vielen Mitgliedern der Gesellschaften und Tanzgruppen eine Möglichkeit zu bieten sich vor, nach und während der Session fit zu halten. Fit und gesund macht der Fastelovend einfach noch mehr Spaß!“ ergänzt Frank Böhme, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Just Fit.

So trainieren die Mitglieder der Karnevalsgesellschaften zu vergünstigten Konditionen in allen Fitnessclubs. Ausgewählte Tanzpaare und Jugendtanzpaare trainieren bei Just Fit für den Zeitraum von zwölf Monaten völlig kostenfrei.

Sportlicher Auftakt

Zum Auftakt der Kooperation wurde es für das aktuelle Dreigestirn auch sofort sportlich bei ihrem Auftritt im Just Fit Club 20, Richard-Wagner-Straße in Köln.

Prinz Christian II, Bauer Frank und Jungfrau Griet wurden von zahlreichen karnevalsbegeisterten Just Fit Mitgliedern in Empfang genommen und herzlich begrüßt, als sich Prinz Christian II sofort auf eines der Spinning-Fahrräder schwang.

Privat spielt der Sport für den diesjährigen Prinzen ebenfalls eine große Rolle und auch zukünftig bleibt er dank Just Fit immer in Bewegung.

Das Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. ist die Interessenvertretung von über 120 Kölner Karnevalsgesellschaften. Dazu zählen auch knapp 30 Tanzgruppen und fast ebenso viele Kinder- und Jugendtanzgruppen. Neben der Organisation des Kölner Rosenmontagszuges und eigener Veranstaltungen wie den Fernsehsitzungen ist das Festkomitee auch für das Kölner Dreigestirn verantwortlich, die zwischen dem Jahresbeginn und Aschermittwoch die jecke Regentschaft in Köln übernehmen und dabei ca. 400 Auftritte absolvieren. Die Wahrung und Weiterentwicklung des Brauchtums sind zentrale Aufgaben des Festkomitees. Dazu wurde der Kölner Karneval als immaterielles Kulturgut Deutschlands anerkannt. In seiner Funktion als Dachverband hat das Festkomitee eine eigene Akademie, die Nachwuchs für die karnevalistische Bühne ebenso ausbildet, wie Schatzmeister, Pressesprecher oder Trainer von Tanzgruppen.

Just Fit gehört zu den führenden Fitnessanbietern in Nordrhein-Westfalen und betreibt derzeit 23 hochmoderne Fitnessanlagen im Großraum Köln, Düsseldorf und Mönchengladbach. In unterschiedlichen Clubkonzepten werden Fitness, Kurse und Wellness auf hohem Niveau angeboten. Mit mehr als 800 Mitarbeitern unterstützt das Familienunternehmen Just Fit jedes einzelne Mitglied bei der Erreichung der individuellen Ziele, hilft deren Fitness zu steigern und die Gesundheit zu fördern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frechen versteht sich als moderne und große Sport- und Fitnessfamilie und bietet als einziger inhabergeführter Fitnessclub-Betreiber mehrere Konzepte unter einer Marke an.

Firmenkontakt

Just Fit Verwaltungs GmbH & Co.KG

Miriam Gräper

Ernst-Heinrich-Geist-Straße 3-5

50226 Frechen

02234-933450

info@justfit-clubs.de

http://www.justfit-clubs.de

Pressekontakt

LIEBERMANN communications UG

Heike Liebermann

Schlossstraße 18

51429 Bergisch Gladbach

02204 5846 070

mail@heike-liebermann.com

http://www.heike-liebermann.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.