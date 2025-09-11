Fit in die kalte Jahreszeit

LINDA Apotheken starten Herbst-Aktionswochen 2025

Köln, 11. September 2025 – „Herbst-Freude statt Herbst-Blues! Lächelnd der Erkältungszeit trotzen.“ lautet das Motto der diesjährigen Herbst-Aktionswochen der LINDA Apotheken. Im Fokus stehen dabei Produkte, die das Immunsystem stärken und gezielt Erkältungsbeschwerden lindern.

Wenn die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, beginnt die Hochsai-son für Erkältungen. Ob Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen – gerade in der kühlen Jahreszeit ist das Immunsystem gefordert. Deshalb setzen LINDA Apotheken deutschlandweit in den kommenden Wochen auf Beratung und ausgewählte Aktionsprodukte, die gezielt bei Erkältungsbeschwerden helfen oder vorbeugend wirken.

„Ein starkes Immunsystem kann helfen, Erkältungen vorzubeugen“, so LINDA Apotheker Dr. Benjamin Lieske aus Castrop-Rauxel. „Und es kann die Heilung beschleunigen, wenn es einen doch mal erwischt. Die Apotheke vor Ort ist in jedem Fall die richtige Anlaufstelle, um dem Immunsystem auf die Sprünge zu helfen und Erkältungsbeschwerden zu lindern.“ Dabei setzen die LINDA Apothekenteams sowohl auf bewährte Präparate wie abschwellendes Nasenspray und Schmerzmittel als auch auf pflanzliche Arzneimittel.

Vom 15. September bis 1. November 2025 stehen 11 ausgewählte Aktionsprodukte im Fokus, ergänzt durch ein großes Gewinnspiel und attraktive PAYBACK Aktionen.

> Die LINDA Herbstaktionen im Überblick

– 11 starke Aktionsprodukte für die Erkältungssaison – von Hustenlösern über Vitaminpräparate bis hin zu Nasensprays

– Großes Gewinnspiel: Drei Kund:innen können einen exklusiven Verwöhn- und Aktivurlaub im SCHLOSS Hotel Fleesensee gewinnen

– 4fach PAYBACK Extra°Punkte ab einem Einkaufswert von 10 Euro (gilt nur für rezeptfreie Produkte) – gültig vom 15. September bis 31. Oktober 2025

Das Prinzip ist einfach: Selbstständige Apotheker:innen haben sich in einer Kooperationsgemeinschaft unter der Dachmarke LINDA Apotheken zusammengeschlossen, um gemeinsam stark am Markt zu agieren. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke und Marktführerin in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Kundinnen und Kunden schätzen die herausragende Qualität und Top-Beratung der LINDA Apotheken. Auch für die Zukunft ist die Kooperation perfekt aufgestellt. Das beweist beispielsweise die breit aufgestellte digitale Ausrichtung durch unter anderem eine kund:innennah aufgestellte App. Insgesamt wurden LINDA Apotheken im Jahr 2023 als „Deutschlands beste Apotheken“ ausgezeichnet. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

