Fischer DMC World GmbH: 30 Jahre Engagement und Expertise

Beratung und Planung für Reisen in mehr als 22 Länder / Neu: Auto- und Motorradtouren durch Frankreich

Frankfurt am Main, 27. September 2021 – Alles fing mit der Liebe zu Lateinamerika an: Edith Perroud übernahm 1991 die existierende Agentur Fischer South America GmbH und machte sie zu einem namhaften Spezialisten. Ihren Slogan “Come as a guest and leave as a friend” lebt sie und pflegt den engen Kontakt mit ihren Partneragenturen. Sie weitete das Angebot aus auf Afrika sowie Asien und wählte dafür auch neue Incoming-Agenturpartner aus. Anfang 2013 firmierte Edith Perroud neu: Aus der Fischer South America GmbH wurde die Fischer DMC World GmbH. Neu in ihrem Angebot sind individuelle Auto- und Motorrad-Touren in ihrem Heimatland Frankreich. Anlässlich des 30. Jubiläums hat die Geschäftsführerin ein Video erstellen lassen, in dem sie sich unter anderem bei ihren langjährigen Partnern und Kunden bedankt. Ab sofort ist es hier auf Youtube zu sehen.

“Es ist uns ein Anliegen, dass wir die Anfragen von der Planung über die Vermarktung bis zur Realisierung betreuen. Wir unterstützen bei Verkaufsgesprächen und Informationsabenden, organisieren und begleiten Inspektionsreisen. Außerdem bieten wir die Möglichkeit, direkte Verbindung mit unseren Kollegen vor Ort aufzunehmen. Ansonsten übernehmen wir die Anfragen in unserem Büro in Deutschland. Ich bin glücklich und dankbar, dass wir in dieser Art bereits seit 30 Jahren erfolgreich im Markt sind”, so Edith Perroud.

Edith Perroud berät Reiseveranstalter, Gruppen-Spezialisten, Incentive- und Event-Büros auf dem deutschsprachigen Touristikmarkt und arbeitet mit handverlesenen lokalen Partneragenturen zusammen. Sie fungiert als Ansprechpartnerin auf den deutschsprachigen Märkten und bietet maßgeschneiderte Lösungen für ideenreiche Touren, Incentives und Events in mehr als 22 Ländern an.

Feste Partner:

Afrika:

-Äthiopien: Welcome Ethiopia Tours

-Südafrika: Africa Focus Tours

-Namibia: Matiti Safaris

Asien:

-China, Hong Kong, Indonesien, Macau, Mongolei, Taiwan, Tibet: Laotai – Shan

Europa:

-Frankreich: France Moto Voyages

Lateinamerika:

-Argentinien: Nature Style

-Bolivien und Peru: Travel Group

-Brasilien: Opco Tours & Events

-Chile: Andes Nativa

-Costa Rica, Nicaragua und Panama: Cactus Tour

-Guatemala und Mexiko: Papaya Maya

Reisen in andere Länder wie z.B. Ecuador, Kolumbien, Madagaskar, Tansania oder Vietnam sind auf Anfrage ebenfalls möglich. In diesen Ländern arbeitet Fischer DMC World GmbH ebenfalls mit langjährigen Partnern zusammen. Weitere Informationen und Links finden Sie auf der Webseite von Fischer DMC World GmbH.

Über Fischer DMC World GmbH:

Seit 1991 übernahm Edith Perroud die Repräsentanz-Agentur Fischer South America GmbH und machte sie zu einem namhaften Spezialisten für Lateinamerika. Mit insgesamt elf festen Partnern ist sie seit 2013 als Fischer DMC World GmbH weltweit tätig. Sie ist Ansprechpartnerin für Reiseveranstalter, Reisebüros, Incentive und Event Agenturen auf dem deutschsprachigen Markt und bietet Unterstützung bei der Organisation jeglicher Reisen für Gruppen und Individualtouren. Weitere Informationen unter www.fischerdmcworld.com

Firmenkontakt

Fischer DMC World GmbH

Edith Perroud

Große Burgstraße 1

612ß6 Wöllstadt

+49 6034 905618

info@fischerdmcworld.com

http://www.fischerdmcworld.com

Pressekontakt

CASA 92 Kommunikation

Insa Witte

Kirchstraße 25

26340 Zetel

04453 986 3838

witte@casa92.de

http://www.casa92.de

Bildquelle: France Moto Voyages