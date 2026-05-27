FIS/TradeFlex unterstützt Thalia beim Start auf dem OTTO-Marktplatz

Grafenrheinfeld, 27.05.2026 – FIS Informationssysteme und Consulting GmbH unterstützt Thalia beim Ausbau seines Marktplatzgeschäfts: Über FIS/TradeFlex wurde der Buchhändler an den OTTO-Marktplatz angebunden. Zum Start werden rund 100.000 Artikel über OTTO verfügbar. Die SAP-integrierte Lösung schafft die Grundlage dafür, neue Vertriebskanäle effizient zu erschließen und zentrale Marktplatzprozesse automatisiert abzubilden.

Mit der Anbindung an OTTO erweitert Thalia seine Reichweite im Onlinehandel und macht sein Buchsortiment nun auch über einen der reichweitenstärksten deutschen Marktplätze verfügbar. Die technische Grundlage bildet FIS/TradeFlex. Die SAP-integrierte Lösung ist bei Thalia bereits für andere Marktplätze im Einsatz und ermöglicht es, neue Vertriebskanäle strukturiert und effizient anzubinden. Für den Start auf OTTO werden die relevanten Informationen zwischen SAP und Marktplatz automatisiert verarbeitet – von Artikeldaten und Angeboten über Preise und Verfügbarkeiten bis hin zur Zahlungsabwicklung direkt in SAP.

„Die Anbindung an OTTO zeigt, wie wichtig stabile und erweiterbare Marktplatzprozesse für den digitalen Vertrieb geworden sind“, sagt Dirk Schneider, Geschäftsführer FIS Informationssysteme und Consulting GmbH. „Wir freuen uns, Thalia auch bei diesem Schritt unterstützen zu können. Dass FIS/TradeFlex hier erneut zum Einsatz kommt, bestätigt den Mehrwert einer Lösung, die eine schnelle Anbindung von neuen Marktplätzen an SAP ermöglicht.“

Gerade die wiederholte Nutzung einer etablierten Marktplatzlösung zahlt sich dabei aus: Prozesse müssen nicht für jeden neuen Kanal vollständig neu gedacht werden, sondern können auf einer erprobten Basis erweitert werden. So lassen sich zusätzliche Marktplätze schneller anbinden, während operative Abläufe im Tagesgeschäft deutlich entlastet werden.

Mit FIS/TradeFlex unterstützt FIS Unternehmen dabei, ihr Marktplatzgeschäft direkt aus SAP heraus zu steuern. Die Lösung bildet die Schnittstelle zwischen SAP-System und Online-Marktplätzen und sorgt dafür, dass Daten konsistent, automatisiert und kanalübergreifend verarbeitet werden. Für Unternehmen mit Multichannel-Strategie entsteht so eine belastbare Grundlage, um neue Verkaufskanäle effizient zu erschließen.

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH bietet als zertifizierter SAP Gold Partner einen umfassenden End-to-End Service – von der Beratung, Entwicklung und Implementierung bis zum Support. Unsere Mission: optimale SAP-Prozesse durch FIS-Lösungen.

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