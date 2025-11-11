FIS/hrd erhält SAP-Zertifizierung für die Integration mit SAP S/4HANA Cloud Private Edition

Zertifizierte Integration für maximale Sicherheit und Zukunftsfähigkeit im Personalmanagement: FIS/hrd macht HR-Prozesse in der Cloud einfacher und effizienter

Grafenrheinfeld, 11. November 2025 – FIS Informationssysteme und Consulting GmbH hat für ihre Lösung FIS/hrd Private Cloud Edition 2026 erfolgreich die SAP Integration Certification erhalten. Die Zertifizierung bestätigt die technische Konformität des Add-Ons für den Einsatz auf SAP S/4HANA Cloud, Private Edition (Release 2023) im Rahmen des SAP-Integrationsszenarios „Add-On Deployment for RISE with SAP“.

Mit der Zertifizierung bescheinigt die SAP, dass FIS/hrd den höchsten technischen und qualitativen Anforderungen in der SAP S/4HANA Cloud entspricht. Unternehmen können damit sicher sein, dass FIS/hrd nahtlos in ihre bestehenden SAP-Infrastruktur integriert werden kann und die hohen SAP-Standards für Stabilität, Performance und Sicherheit erfüllt.

FIS/hrd erweitert den SAP-HCM-Standard um praxisnahe Funktionen sowie intelligente Automatisierungstools für das Personalmanagement und unterstützt Unternehmen dabei, HR-Prozesse effizienter, transparenter und datenschutzkonform zu gestalten.

„Diese Zertifizierung unterstreicht unsere enge Partnerschaft mit SAP und zeigt, dass wir unsere Lösungen konsequent an den Cloud-Standards der Zukunft ausrichten“, betont Dieter Ball, Geschäftsführer, FIS Informationssysteme und Consulting GmbH. „Mit FIS/hrd bieten wir unseren Kunden eine moderne, Cloud-fähige HR-Lösung, die sich optimal in ihre SAP-Systemlandschaft integriert.“

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind rund 800 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt der SAP Gold Partner das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab. In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland.

