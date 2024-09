FIS erweitert Geschäftsleitung und holt Michael Benirschka für die Themen Business Transformation und SAP Cloudlösungen

11. 09. 2024 – Grafenrheinfeld – Die FIS GmbH setzt ihre strategische Weiterentwicklung fort und stärkt ihre Geschäftsleitung mit dem neuen Ressort: „Business Transformation und SAP Cloud“. Ab dem 1. Oktober 2024 übernimmt Michael Benirschka, ein ausgewiesener Experte im Bereich der aktuellen SAP Lösungsstrategie und langjähriger Manager bei der SAP, die Verantwortung für diesen Bereich.

Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung bei SAP, zuletzt als Head of Partner Ecosystem Germany, bringt Michael Benirschka fundiertes Know-how und ein breites Netzwerk in das Unternehmen ein. Seine Expertise in den Bereichen Cloud, Innovation und SAP-Strategie wird maßgeblich dazu beitragen, die FIS GmbH als führenden SAP-Partner weiter zu stärken und ihre Marktposition auszubauen.

In seiner neuen Funktion wird Michael Benirschka die Transformation von FIS aktiv vorantreiben und die Anpassungen an die neuen SAP-Themen unterstützen. Dazu gehören insbesondere die Ausrichtung auf die Innovationsthemen, die Gestaltung des Leistungsportfolios sowie die enge Zusammenarbeit mit SAP im Rahmen der SAP Cloudstrategie.

„Ich habe in meiner letzten Rolle bei SAP über viele Jahre eng mit FIS zusammengearbeitet und war stets begeistert von ihrem partnerschaftlichen Umgang mit SAP und ihren Kunden. FIS geht konsequent den Weg der eigenen Transformation, insbesondere im Hinblick auf neue Themen wie Public Cloud und KI, gemeinsam mit ihren Kunden. Ich freue mich sehr darauf, die Transformation der FIS in dieser spannenden Zeit aktiv mitzugestalten, gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln und unsere starke Partnerschaft mit SAP weiter auszubauen, um unseren Kunden zukunftsweisende Mehrwerte zu bieten,“ sagt Michael Benirschka.

„Wir von FIS sehen den zunehmenden Wandel im Markt und die tiefgreifende Transformation bei SAP als zentrale Herausforderungen der kommenden Jahre. Mit dem neuen Geschäftsleitungsressort „Business Transformation und SAP Cloud“ und der Verpflichtung von Michael Benirschka sind wir bestens gerüstet, um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern und die Weichen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Michael Benirschka und sind davon überzeugt, gemeinsam mit ihm die strategischen Ziele der FIS GmbH erfolgreich umsetzen zu können“, so Ralf Bernhardt, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind über 800 MitarbeiterInnen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt FIS das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab.

In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland. Das Tochterunternehmen FIS-SST ist kompetenter Ansprechpartner für Projekte rund um das Thema Nearshoring. Kollaborative Lösungen für die komfortable und sichere Prozessabwicklung verschiedener Unternehmen auf gemeinsamen Plattformen werden im Tochterunternehmen FIS-iLog entwickelt.

