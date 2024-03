FIS erhält Expert Status für SAP Business Technology Platform

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH hat den SAP Business Technology Platform (SAP BTP) Expert Status erhalten. Er weist Unternehmen den Weg, um den richtigen Beratungs- und Implementierungspartner für ihre Business-Herausforderungen in der Cloud zu finden.

Im neuen Competency Framework für das Cloud Business ist die Auszeichnung „Expert“ der höchste Status, den ein SAP-Partner erhalten kann. Das Framework umfasst verschiedene Lösungsbereiche, SAP Business Technology Platform ist einer davon. Die SAP BTP ermöglicht moderne Cloud-Entwicklungen und deren Integration, bietet Lösungen zum Datenmanagement sowie Analytics und Planning Funktionalitäten und bildet damit die Basis für eine zukunftsträchtige SAP-Landschaft.

Expert Status und Competency Framework –

Die Zertifizierung bietet Kunden und Interessenten Orientierung

Durch das Competency Framework und die Zertifizierungen wird die Leistungsfähigkeit der SAP-Partner ersichtlich. „Das Competency Framework zeigt deutlich die Kompetenzen und Erfahrungen der Partner und ergänzt damit die SAP-Partnerstatus Gold, Silber und Platinum. Durch die Ausweisung der einzelnen Expertise-Felder gibt das Framework den Unternehmen, die auf der Suche nach dem passenden Partner sind, noch einmal deutlich mehr Orientierung“, berichtet Dieter Ball, Geschäftsführer bei FIS.

Das Competency Framework umfasst insgesamt fünf Lösungsbereiche der Cloud, wozu neben der SAP BTP zum Beispiel ERP und Supply Chain sowie Customer Experience zählen. Für jeden Bereich gibt es jeweils die Autorisierungsebene, Zertifizierungsebene und Projektebene und die drei Status Essential, Advanced und Expert. Um eine Zertifizierung zu erhalten, muss der Partner innerhalb von 24 Monaten eine gewisse Anzahl von Projekten und Go-Lives für die Ebenen nachweisen – und das entsprechende Personal, das heißt Projektleiter, Berater und Technologieexperten (Platform Experts). Für den Expert Status sind zehn Go-Lives notwendig. Das Competency Framework ist ein rollierendes System: Die Partner müssen ihre Aktivitäten stetig fortführen, um die Anforderungen zu erfüllen – eine Herausforderung angesichts der oft langen Projektlaufzeiten im SAP-Umfeld.

SAP BTP Expert –

Auszeichnung für Cloud-Entwicklungen und Integrations-Know-how

Mit dem Erhalt des Expert-Status im Bereich SAP BTP werden die Bemühungen von FIS, Lösungen cloudbasiert zu entwickeln, belohnt. FIS verfolgt konsequent die Strategie der SAP, moderne Anwendungen in der Cloud zu schaffen und als Side-by-Side-Lösung auf der SAP BTP zur Verfügung zu stellen. Neben kundenindividuellen Entwicklungen bietet FIS zahlreiche Standardlösungen an, die eine passgenaue Ergänzung der SAP-Systeme darstellen.

Kunden profitieren außerdem von der langjährigen Erfahrung von FIS im Bereich der Systemintegration. „FIS arbeitet seit über 30 Jahren an komplexen SAP-Projekten. Expertise im Bereich Schnittstellen sowie der Anbindung von Prozessen und Systemen ist dabei erfolgsentscheidend. Zur Integration von Cloud-Anwendungen nutzt FIS die Möglichkeiten der SAP BTP, und schafft so die Grundlage für eine erfolgreiche Cloud-Systemarchitektur. Der SAP BTP Expert Status bestätigt das vorhandene Know-how von FIS im Bereich der Anwendungsentwicklung und der Integration,“ ergänzt Ball.

Vervollständigt wird das Rundum-Paket der SAP BTP durch Analytics und Planning Funktionalitäten. Damit schaffen Unternehmen die Grundlage für unternehmensweite, durchgängige Entscheidungsprozesse auf einer einheitlicher Datenbasis.

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind über 800 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt FIS das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab.

