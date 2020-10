Firmen in Ingolstadt profitieren von kompetenter SEO Agentur

Maßgeschneiderte SEO Strategie sorgt für Sichtbarkeit bei der Zielgruppe

INGOLSTADT. Das Internet gehört für immer mehr Menschen ganz selbstverständlich zum Alltag. Die Pandemie Krise 2020 beflügelte diesen Trend. Wir kaufen im Internet ein, pflegen online unsere sozialen Kontakte, informieren uns über Anschaffungen oder suchen online einen Arzt oder Steuerberater. In erster Linie nutzen User Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo für ihre Recherche. Und vorwiegend nutzen sie dafür ein mobiles Endgerät. User geben also “Zahnarzt Ingolstadt” oder “Anwalt Verkehrsrecht Ingolstadt” in das Suchfenster der Suchmaschine ein, wenn sie eine entsprechende Dienstleistung benötigen. Oft geht es auch nicht nur um Ingolstadt, sondern auch um Sichtbarkeit im Einzugsbereich: Eichstätt, Neuburg, Schrobenhausen, Pfaffenhofen.

Multichannel Strategien helfen Unternehmen in Ingolstadt in der Digitalisierung

Innovative Unternehmen reagieren auf diese Entwicklung. Studien zeigen regelmäßig auf, dass die Trennlinie zwischen Internet und der dinglichen Welt zunehmend verschwimmt. Multichannel Strategien helfen Unternehmen auch in Ingolstadt in der digitalen Transformation. So haben Händler in der ersten Jahreshälfte 2020 erfahren müssen, wie wichtig ein Online-Shop für ihr Unternehmen ist. Aber auch Händler, die schon lange über einen Online-Shop verfügen, stellten in der Krise fest, dass der Shop auch sichtbar sein muss bei der Zielgruppe. Hier kommt die Dienstleistung Suchmaschinenoptimierung ins Spiel. Konkret bedeutet Local SEO, ein Unternehmen mit seiner Dienstleistung in Ingolstadt bei der Zielgruppe des Unternehmens sichtbar zu machen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Unternehmen in Ingolstadt oder in einer anderen Stadt ansässig ist.

Strategie, entwickelt von einer SEO Agentur für Ingolstadt, ist immer individuell

Eine SEO Strategie, die auf Ingolstadt ausgerichtet ist, ist immer individuell. Jedes Unternehmen zeichnet sich durch bestimmte Eigenschaften aus. Daran beispielsweise orientiert sich eine Local SEO Strategie für Ingolstadt. “Die erste Frage, die wir an ein Unternehmen richten: Wo wollen Sie mit welchen Leistungen gefunden werden. Die Antwort reicht schon aus, um den strategischen Teil einer SEO Konzeption zu erarbeiten. So müssen im ersten Schritt die passenden Keywords analysiert werden. Im Anschluss daran wird die Konkurrenz genau unter die Lupe genommen. Schließlich wird in der Regel nicht irgendeine Sichtbarkeit in den organischen Suchergebnissen angestrebt, sondern die 1A Lage. Und dafür sorgen wir”, meint Andreas Bippes, Geschäftsführer der Agentur PrimSEO, die auch Unternehmen in Ingolstadt betreut.

