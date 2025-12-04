Fingerhut Haus zeigt: Fünf Gründe, warum Holz zum Baustoff der Zukunft wird

Nachhaltiges Bauen im Aufwind

Neunkhausen, 4. Dezember 2025 – Bauen bedeutet heute, Verantwortung für morgen zu übernehmen. Klimaschutz, Energieeffizienz, Wohnqualität und Langlebigkeit prägen zunehmend die Wahl der Bauweise. Unter diesen Vorzeichen erlebt der Holzbau einen deutlichen Aufschwung: Er vereint ökologische Vorteile, moderne Gestaltungsmöglichkeiten, hohe Wohngesundheit und effiziente Bauprozesse. Warum Holz damit längst zu einem zentralen Baustoff der Zukunft geworden ist, zeigt Fingerhut Haus.

Holzbau ist heute kein Nischensegment mehr. Neben der ökologischen Bilanz überzeugt insbesondere die technische Weiterentwicklung des modernen Holzbaus: optimierte Materialqualitäten wie Konstruktionsvollholz (KVH), präzise Vorfertigung und digitale Planung heben den Baustoff auf ein industrielles Qualitätsniveau. Dadurch entsteht eine Bauweise, die gleichermaßen nachhaltig, leistungsfähig und architektonisch vielseitig ist. Fünf Faktoren machen diese Entwicklung besonders deutlich:

1. Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Holz ist ein nachwachsender, regional verfügbarer Rohstoff. Jeder verbaute Kubikmeter bindet langfristig rund eine Tonne CO2 und entlastet damit aktiv die Atmosphäre. Zudem erfordert die Herstellung von Holzbauprodukten deutlich weniger Energie als bei Beton oder Stahl. Am Lebensende lässt sich Holz recyceln oder energetisch verwerten – ein geschlossener, ressourcenschonender Materialkreislauf.

2. Energieeffizienz und gesundes Raumklima

Holz verfügt über hervorragende natürliche Dämmwerte und reduziert den Energiebedarf von Gebäuden signifikant. Darüber hinaus reguliert der Werkstoff die Luftfeuchtigkeit, verbessert die Raumluftqualität und sorgt für ein konstant angenehmes Wohnklima – ein wichtiger Aspekt für gesundes Wohnen.

3. Kurze Bauzeiten durch präzise Vorfertigung

Wände, Decken und Dachkonstruktionen werden im Werk millimetergenau vorgefertigt – witterungsunabhängig und qualitätsgesichert. Diese industrielle Fertigung ermöglicht eine schnelle Montage auf der Baustelle, reduziert Fehlerquellen und sorgt für einen saubereren, effizienteren Bauablauf.

4. Architektonische Flexibilität

Holz ermöglicht vielfältige Bauformen – vom klassischen Einfamilienhaus über Aufstockungen im Bestand bis zu komplexen städtischen Projekten. Digitale Planung und moderne Fertigungstechnologie erlauben individuelle Grundrisse, anspruchsvolle Architektur und eine effiziente Nutzung des vorhandenen Raums.

5. Langlebigkeit und Sicherheit

Moderne Holzbaukonstruktionen sind statisch leistungsfähig, formstabil und langlebig. Geprüfte Systeme erfüllen alle Anforderungen an Schall- und Brandschutz und stehen Massivbauweisen in Haltbarkeit und Sicherheit in nichts nach.

Hochwertige Konstruktionshölzer aus heimischen Wäldern

Fingerhut Haus setzt ausschließlich auf zertifiziertes Konstruktionsvollholz aus regionaler Forstwirtschaft. Die verwendeten heimischen Holzarten erreichen eine hohe Festigkeit, Formstabilität und Geradschaftigkeit – zentrale Voraussetzungen für präzise Fertigung und lange Lebensdauer. KVH verkörpert damit die technologische Weiterentwicklung des Holzbaus, die eine konstant hohe Bauqualität sicherstellt.

Produktion in Neunkhausen: Präzision durch Vorfertigung

In den modernen Produktionshallen von Fingerhut Haus werden alle Bauelemente individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Dachstuhl, Wände und Decken werden per computergesteuerter Abbundanlage zugeschnitten, Verbindungen und Aussparungen exakt gefräst und anschließend von geschulten Fachkräften vormontiert. Vorbereitungen für die Elektro– und Sanitärinstallationen werden direkt in der trockenen Fertigung integriert. Das Ergebnis: höchste Präzision, kurze Montagezeiten und ein durchgängig sauberer, kontrollierter Bauprozess.

„Holz ist für uns kein Trend, sondern ein technologisch ausgereifter Baustoff mit enormem Zukunftspotenzial“, sagt Kai Winkelmann, Vertriebsleiter bei Fingerhut Haus. „Konstruktionsvollholz aus heimischen Wäldern verbindet Klimaschutz, hohe Materialqualität und hervorragende bautechnische Eigenschaften. In Kombination mit digitaler Planung und präziser Vorfertigung entsteht ein Bausystem, das ökologisch und energetisch überzeugt, und gleichzeitig maximale Gestaltungsfreiheit bietet.“

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue „Kreativzentrum“, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

