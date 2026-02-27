Fingerhut Haus reagiert mit Aktionspaketen auf veränderte Prioritäten beim Hausbau

Bauleute planen kostenbewusster – sparen aber nicht am falschen Ende

Neunkhausen, 27. Februar 2026 – Beim Hausbau zeigt sich ein verändertes Entscheidungsverhalten: Bauinteressierte kalkulieren genauer, vergleichen intensiver – und setzen ihr Budget gezielter ein. Der Fertighaushersteller Fingerhut Haus greift diese Entwicklung mit seinen aktuellen „Luxuswochen“ auf. Bis zum 30. April 2026 stehen wählbare Aktionspakete rund um Energie, Ausstattung und Finanzierung zur Verfügung.

„Die Kostenorientierung ist deutlich gestiegen“, sagt Holger Linke, geschäftsführender Gesellschafter der Fingerhut Haus GmbH. „Gleichzeitig beobachten wir, dass Bauherren sehr bewusst priorisieren: Investitionen in dauerhafte Qualität und planbare Betriebskosten stehen häufig höher im Kurs als kurzfristige Einsparungen.“

Substanz ist gefragt

Gestiegene Baupreise und höhere Finanzierungskosten haben das Kostenbewusstsein geschärft. Zugleich richtet sich der Blick vieler Bauinteressierter stärker darauf, den langfristigen Wert und die Wirtschaftlichkeit ihres Hauses abzusichern – etwa durch Energieeffizienz, technische Ausstattung oder verlässliche Finanzierungsbausteine.

Solche Entscheidungen sind häufig mit zusätzlichen Kosten verbunden. Fingerhut Haus schafft Entlastung mit den „Luxuswochen“: Je nach gewähltem Aktionspaket erhalten Bauherren ausgewählte Leistungen als inkludierte Zusatzleistung oder zu Sonderkonditionen. Das Ausstattungspaket umfasst dabei einen Vorteil von bis zu 13.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Alternativ stehen unter anderem ein Küchengutschein, Finanzierungsvorteile oder eine Photovoltaiklösung zu Aktionskonditionen zur Auswahl. Eine Kombination der Pakete ist nicht möglich.

Energieeffizienz: Eigenstrom von Anfang an mitgedacht

Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration erneuerbarer Energien. Eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher kann dazu beitragen, einen Teil des Strombedarfs selbst zu decken und Betriebskosten besser kalkulierbar zu machen. Im Rahmen der „Fingerhut-PV-Poweraktion“ werden Photovoltaik-Module von Viessmann mit einem Batteriespeicher von BYD kombiniert; Bauherren wählen das zu ihrem Haus passende System zu Aktionskonditionen.

Wohnqualität mit langfristigem Anspruch

Auch bei der Ausstattung zeigt sich eine stärkere Fokussierung auf dauerhafte Qualität. Ein Aktionspaket umfasst einen Küchengutschein in Höhe von 11.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer, der beim Einrichtungshaus Kranz für eine individuell geplante Einbauküche eingesetzt werden kann.

Finanzierung: Kalkulierbarkeit im Fokus

Neben Baukosten und Ausstattung rückt die Finanzierung stärker in den Mittelpunkt: Schon geringe Zinsunterschiede wirken sich über die Laufzeit deutlich auf die Gesamtbelastung aus. Das im Rahmen der Luxuswochen angebotene „Fingerhut-TraumhausPlus“-Darlehen umfasst 250.000 Euro zu einem Zinssatz von bis zu 0,5 Prozentpunkten unter dem aktuellen Marktzins (bonitäts- und bankabhängig).

Die „Luxuswochen“ von Fingerhut Haus gelten für Bauverträge, die bis zum 30. April 2026 abgeschlossen werden. Voraussetzung ist die Ausbaustufe „schlüsselfertig“ bei einem Hausgrundpreis von mindestens 400.000 Euro. Die Aktion ist nicht mit anderen Angeboten kombinierbar; eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Die Festlegung des gewählten Pakets erfolgt bei Vertragsabschluss.

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue „Kreativzentrum“, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

