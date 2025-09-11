Fingerhut Haus erreicht Silber bei „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“ in der Kategorie „Fertighäuser“

Mit 93,8 Prozent punktet der Fertighaus-Spezialist in FOCUS MONEY-Studie

Neunkhausen, 11. September 2025 – Fingerhut Haus gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands: Zum dritten Mal in Folge wurde der Fertighaushersteller mit dem Qualitätssiegel „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“ von FOCUS MONEY ausgezeichnet. Mit einem Ergebnis von 93,8 Prozent belegt das Unternehmen in der Kategorie „Fertighäuser“ den zweiten Platz. Damit wird deutlich, dass Fingerhut Haus Nachhaltigkeit in allen Unternehmensbereichen konsequent lebt.

Die Studie „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“ wurde vom Analyseinstitut ServiceValue durchgeführt – in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST und dem Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY. Bewertet wurden rund 2 Millionen Online-Erwähnungen zu etwa 18.000 Unternehmen zwischen dem 1. Juni 2023 und dem 31. Mai 2025.

Die Studie untersucht Unternehmen anhand der drei Dimensionen: ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Faktoren wie der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, Energieeffizienz, Recycling, faire Produktionsweisen, Transparenz, soziale Verantwortung, Gleichstellung oder gesellschaftliches Engagement fließen gleichermaßen in die Bewertung ein. Jede Dimension wird mit einem Drittel gewichtet, sodass allein eine ausgewogene Nachhaltigkeitsstrategie zu einem Spitzenplatz führen kann.

Gelebte Nachhaltigkeit bei Fertighaus-Hersteller

Fingerhut Haus erreicht 93,8 Prozent. Das starke Abschneiden des Fertighausherstellers aus Neunkhausen ist Ausdruck einer klaren Unternehmensphilosophie: Immer mehr Bauleute legen bei der Wahl ihres Fertighauses Wert auf Nachhaltigkeit – und Fingerhut Haus erfüllt diese Erwartungen. Nachhaltigkeit wird auf allen Ebenen umgesetzt: beim Hausbau, im eigenen Betrieb und in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern. Im Mittelpunkt steht die sinnvolle Nutzung natürlicher Ressourcen und Energie.

Die ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie baut auf drei Säulen auf: Ökologie, Ökonomie und Soziokultur. Fingerhut Haus verwendet ausschließlich streng qualitätsgeprüftes Konstruktionsvollholz aus heimischen Wäldern – nachwachsend, langlebig und mit entsprechender Wärmedämmung.

Ein zentrales Beispiel ist das von Fingerhut entwickelte ThermLiving-Konzept: Dabei werden verschiedene wärmeschützende Bauteile zu einer thermisch optimierten Außenhülle verbunden. Dank der diffusionsoffenen Gebäudehülle bleibt das Raumklima konstant auf natürlichem Niveau – wohngesund, nachhaltig und ressourcenschonend. Die 100mm starke, äußere Dämmschicht besteht aus Holzweichfaser und verzichtet bewusst auf den ölbasierten Baustoff Styropor.

„Das Ranking verdeutlicht, dass Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend Wert auf nachhaltige Produkte und Dienstleistungen legen. Wir sind sehr stolz auf diese wiederholte Auszeichnung. Diese hervorragende Platzierung bestätigt unseren Anspruch, Fertighäuser zu bauen, die höchste ökologische Standards erfüllen, verantwortungsvoll hergestellt werden und einen Beitrag für kommende Generationen leisten“, erklärt Holger Linke, geschäftsführender Gesellschafter der Fingerhut Haus GmbH.

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue „Kreativzentrum“, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

Weitere Informationen unter www.fingerhuthaus.de

Firmenkontakt

Fingerhut Haus GmbH & Co. KG

Stefanie Metz

Hauptstraße 46

57520 Neunkhausen/WW.

02661 95640



http://www.fingerhuthaus.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0211-9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: Focus Money