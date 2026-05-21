Fingerhut Haus beobachtet steigende Nachfrage nach ebenerdigem Wohnen

Wohnen auf einer Ebene: Warum der Bungalow neue Zielgruppen gewinnt

Neunkhausen, 21. Mai 2026 – Der Bungalow entwickelt sich zunehmend zu einem gefragten Wohnkonzept für unterschiedliche Lebensphasen. Was lange als klassische Wohnform für ältere Menschen galt, wird heute generationsübergreifend nachgefragt. Gründe dafür sind veränderte Anforderungen an Wohnraum: Flexible Lebensmodelle, Homeoffice und der Wunsch nach langfristiger Planbarkeit führen dazu, dass viele Bauinteressierte früher an spätere Lebensphasen denken. Der Fertighaushersteller Fingerhut Haus verzeichnet eine steigende Nachfrage nach ebenerdigen Wohnkonzepten.

„Viele Menschen wünschen sich mehr langfristige Sicherheit bei der Planung ihres Zuhauses“, erklärt Holger Linke, geschäftsführender Gesellschafter der Fingerhut Haus GmbH. „In wirtschaftlich und gesellschaftlich unsicheren Zeiten achten Bauinteressierte stärker darauf, dass ein Haus nicht nur zu ihren heutigen Bedürfnissen passt, sondern auch in Zukunft flexibel und komfortabel nutzbar bleibt.“

Heute an morgen denken

Bauinteressierte berücksichtigen heute oftmals bereits in der Planungsphase Anforderungen, die früher oft erst später relevant wurden. Dazu gehören beispielsweise schwellenlose Übergänge, breite Durchgänge oder großzügig gestaltete Badezimmer. Dadurch ist das Haus auf langfristige Bewohnbarkeit ausgelegt und lässt sich an veränderte Lebenssituationen anpassen.

„Wer frühzeitig an spätere Anforderungen denkt, vermeidet oft aufwendige und kostspielige Umbauten“, so Holger Linke.

Moderne Wohnkonzepte statt klassisches Alterswohnen

Dabei spielt längst nicht mehr nur der Aspekt der Barrierefreiheit eine Rolle. Moderne Bungalows stehen heute auch für offene Grundrisse, klare Architektur und eine enge Verbindung von Innen- und Außenbereich. Großzügige Fensterflächen, fließende Übergänge zur Terrasse und flexibel nutzbare Räume sprechen zunehmend Menschen an, die modernes und zugleich funktionales Wohnen suchen.

Auch architektonisch hat sich der Bungalow weiterentwickelt. Unterschiedliche Dachformen – wie zum Beispiel Flach-, Pult- oder Walmdächer – ermöglichen vielfältige Gestaltungsvarianten: vom kompakten Einfamilienhaus bis hin zum großzügigen Designhaus.

„Besonders gefragt sind in Zeiten zunehmender Home-Office-Nutzung individuelle Lösungen wie Winkelbungalows, die Wohn-, Arbeits- und Rückzugsbereiche klar voneinander trennen“, erklärt Holger Linke.

Fingerhut Haus plant Bungalows individuell nach den Anforderungen der Kunden: von modernen Einfamilienhäusern bis hin zu großzügigen Winkelbungalows mit offen gestalteten Wohnbereichen und fließenden Übergängen zum Außenbereich. Individuelle Grundrisslösungen, energieeffiziente Bauweise und flexible Ausbaustufen ermöglichen ein Zuhause, das auch in Zukunft noch zeitgemäß ist.

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue „Kreativzentrum“, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

Weitere Informationen unter www.fingerhuthaus.de

Firmenkontakt

Fingerhut Haus GmbH & Co. KG

Stefanie Metz

Hauptstraße 46

57520 Neunkhausen/WW.

02661 95640



http://www.fingerhuthaus.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0211-9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: Fingerhut Haus