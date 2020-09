Finden Sie den passenden Systainer – Werkzeugkoffer

Systainer bieten intelligenten Stauraum für Werkzeuge im Gewerbe und Privat

Systainer sind Profi-Werkzeugkoffer mit einem ausgeklügelten und effizienten Ordnungssystem. Sie bieten effektiven Stauraum für jegliche Art von Werkzeugen. Damit behalten Sie Überblick auf der Arbeits- oder Baustelle – auch als Heimwerker. Bekannte Hersteller sind Systainer von Festool, Tanos, Makita oder Bosch. Mit intelligentem Zubehör wie Einsätzen oder Rollbretter sind Systainer vielseitig einsetzbar. Der Systainer kann gestapelt und geordnet werden und setzt dabei auf genormte Größen, damit alle gängigen Werkzeuge Ihren Platz finden. Systainer von Festool und Tanos benutzen außerdem das Verschlusssystem T-LOC (“Lock-Open-Close”), mit dem ein einfaches Schließen und Verbinden der Einsätze gewährleistet wird. Damit lassen sich diese Systainer auch in drei verschiedene Richtungen drehen und öffnen. Der Marktführer Festool ist zudem mit anderen Systainern kompatibel (T-LOC). Alle Systainer bieten eine große Auswahl an Erweiterungen an, wie z.B.: Toolboxen, Ports oder Megahubs (integrierte Steckdosen). Im Arbeitsalltag können die meisten Systainer unter anderem auch extremen Witterunsbedingungen standhalten (-40° bis +90°) und sind aus robustem Kunststoff gefertigt. Ein Systainer ist ideal zum Verstauen und für den Arbeitseinsatz von Werkzeugen und lässt sich mit vielen Erweiterungen beliebig gestalten oder mit weiteren Systainern verbinden. Systainer ordnen Ihr handwerkliches Gerät schlau und effizient. Unter https://www.systainer.net/ können Sie sich über verschiedene Systainer-Arten und diese auch vergleichen.

