Finanziell benachteiligte Familien bekommen Urlaubsreise geschenkt

Mit dem sozialen Projekt “Ferien mit Herz” möchte Traum-Ferienwohnungen ein Zeichen setzen – unterstützt von YouTube-Star Aaron Troschke

Bremen, 06. Oktober 2020. In den Herbstferien geht es für zehn Familien, die sich aufgrund einer angespannten finanziellen Lebenssituation oder aufgrund von Schicksalsschlägen sonst keinen Urlaub leisten können, für zehn Tage nach Heiligenhafen an die Ostsee. Die Reise ist Teil der Kampagne “Ferien mit Herz”, welche bereits 2014 von dem Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen ins Leben gerufen wurde. Jedes Jahr spendiert das Online-Portal benachteiligten Familien einen unvergesslichen Ferienhausurlaub. Für viele der mitfahrenden Kinder ist es die erste Urlaubsreise überhaupt in ihrem Leben.

“Ziel der Kampagne ist es, betroffenen Familien zu helfen und ein Zeichen zu setzen. Wir möchten vor allem darauf aufmerksam machen, dass es auch in einem reichen Land wie Deutschland strukturelle Benachteiligung von Kindern und Familien gibt, die auf wichtige gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse wie eine Urlaubsreise mit der ganzen Familie verzichten müssen”, sagt Franziska Frank, Unternehmenssprecherin von Traum-Ferienwohnungen. In Deutschland lebt mehr als jedes fünfte Kind in Armut. Das Bundesland Bremen führt auf Landesebene, Bremerhaven ist im kommunalen Vergleich auf den vorderen Plätzen. “Deshalb werden ab dem 12. Oktober zehn Familien aus Bremen, Bremerhaven und dem Umland auf eine zehntägige Urlaubsreise an die Ostsee fahren. Jedes Jahr kommen viele Alleinerziehende mit, die im Alltag den Spagat zwischen Beruf und Familie bewältigen müssen. Gerade diesen Familien möchten wir etwas zurückgeben und gemeinsame und entspannte Momente mit der ganzen Familie ermöglichen. Für jede Familie haben wir ein wunderschönes Ferienhaus, nur wenige Meter vom Strand entfernt, ausgesucht,” so Frank weiter.

YouTube-Star Aaron Troschke unterstützt Ferien mit Herz

Neben der zehntägigen Urlaubsreise können sich die Familien auf den YouTube-Star und Moderator Aaron Troschke freuen. Er wird die zehn Familien am 12. Oktober bei ihrer Ankunft in Heiligenhafen begrüßen und ein Video über das Projekt für seinen reichweitenstarken YouTube-Kanal HeyAaron!!! drehen. Bekannt wurde er 2012 durch seinen Auftritt in der RTL-Quizshow “Wer wird Millionär”, bei der er mit Witz und Verstand für einen hohen Unterhaltungswert sorgte und 125.000 Euro erspielte. Daraufhin war Troschke in diversen Talkshows zu Gast und wurde Gewinner der zweiten Staffel der Sat.1-Reality-Show “Promi Big Brother”, die 2014 ausgestrahlt wurde. Mit seinem YouTube-Kanal unterhält uns bespaßt er mittlerweile über eine Millionen Abonnenten. “Aaron Troschke ist ein echter Medienprofi, schlagfertig wie kaum ein zweiter, aber er weiß auch mit ernsten Themen umzugehen und findet immer den richtigen Ton. Deshalb freuen wir uns unglaublich, dass er sich dieses Jahr für unser soziales Projekt “Ferien mit Herz” engagiert und uns in unserem Vorhaben unterstützen wird. Denn es ist wichtig, dass die Situation von benachteiligten Kindern in Deutschland mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und wer weiß, vielleicht können wir durch seine Unterstützung auch andere Firmen dazu anregen, sich für Kinder und Familien aus ihrer Region einzusetzen”, freut sich Frank.

Vom 12. bis 21. Oktober werden die zehn Familien ihren wohlverdienten Urlaub an der Ostsee verbringen. Von der maritimen Altstadt, über die Erlebnis-Seebrücke, bis hin zum Naturschutzgebiet Graswarder, gibt es in Heiligenhafen einiges zu entdecken. Von Freunden und Bekannten waren die Familien Traum-Ferienwohnungen im Voraus vorgeschlagen worden. Nach der Vorauswahl einer Jury, sind die zehn Gewinner-Familien per Losverfahren ermittelt worden.

Weitere Informationen stehen im Presseportal von Traum-Ferienwohnungen.de zur Verfügung.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen.de Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 95.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 47 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, eines der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

Kontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Franziska Frank

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 766

frank@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

Bildquelle: @ Carsten Heidmann