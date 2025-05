Finance-Event „The Forge Connect“ von Rydoo in Düsseldorf

– Entscheider und Experten aus dem Finanzwesen diskutieren Trends und Innovationen am 5. Juni 2025 in Düsseldorf.

– Event mit renommierten Speakern, interaktiven Gesprächsrunden und exklusiven Inhalten.

München, 06. Mai 2025 – Rydoo, eine führende europäische Plattform für intelligentes Spesenmanagement, veranstaltet am 5. Juni 2025 seine international erfolgreiche Finanz-Event The Forge Connect zum ersten Mal auch in Deutschland. Das ganztägige Event richtet sich insbesondere an Entscheider aus dem Finanzwesen. Ort der Veranstaltung ist die Eventlocation PLACE TO BE – Forty Four in Düsseldorf.

Key Note und Master Class

Nach einer Begrüßung durch Ilja Freund, Leiter Kommunikation bei Cisco Deutschland, eröffnet der Autor, Wissenschaftler und Gründer der Change Leaders Academy, Ilja Grzekowitz, das Event mit einer Keynote zu Change Management. Es folgen Gesprächsrunden zu Themen wie Cyber-Betrug und damit verbundenen finanziellen Risiken für Unternehmen. Am Nachmittag warten eine Paneldiskussion zur Digitalisierung im Finanzsektor. Schließlich führt Nicolas Boucher, Experte für künstliche Intelligenz im Finanzwesen und Gründer des AI Finance Club durch eine Master Class rund um den Einsatz von KI in Finance.

Finance- und Technologieexperten aus diversen Branchen

Weitere Expertinnen und Experten im Programm sind KI-Experte Daniel Stroh, Niclas Storz, Gründer von Tidely und Experte für Liquiditätsmanagement, Manuela Godeck, Leiterin Finanzinnovation bei Vodafone, Sebastian Janus, aktuell Interim-CFO bei Culami. Der Direktor Human Risk Management bei SoSafe, Christian Reinhardt, sowie die CFO von Tispayments, Bastienne Föller, komplettieren das Line-up.

Weitere Informationen zu The Forge Connect erhalten Sie hier.

Über Rydoo:

Rydoo ist ein führendes B2B SaaS-Unternehmen mit einer Plattform für intelligentes Spesenmanagement, die Spesenflüsse automatisiert und durch einfachere Erstattungszyklen für mehr Komfort, Compliance und Kontrolle im Prozess der Spesenabrechnung sorgt. Mit einer mobilen sowie Web-basierten App können Mitarbeiter effizient Ausgaben in Echtzeit erstellen, einreichen und genehmigen. Finanzteams können die flexible Lösung in ihre HR-, Finanz- und ERP-Tools integrieren. Weiterhin können sie mit Rydoo die Ausgabenmuster und Fahrer des Unternehmens identifizieren und sicherstellen, dass Kilometerabrechnungen und Pauschalvergütungen überall konform sind. Rydoo verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Branche. Ein Team von 150 Mitarbeitern in acht Ländern weltweit unterstützt mehr als eine Million Nutzer. Deutscher Standort ist München.

Seit Juni 2024 ist Eurazeo Mehrheitsaktionär von Rydoo. Eurazeo ist eine führende europäische PE-Firma und Investmentgruppe mit einem Vermögen von über 35 Milliarden Euro, die in über 600 Unternehmen weltweit investiert hat.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.rydoo.com

