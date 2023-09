Finalist beim begehrten Wirtschaftspreis

Flöter wird als Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet

Die Auszeichnungen der Oskar-Patzelt-Stiftung im Rahmen des 29. Wettbewerbs um den „Großen Preis des Mittelstandes 2023“ wurden am Samstag, 16. September in Würzburg verliehen. Von 2.600 Mitbewerbern in den Regionen Baden-Württemberg, Bayern, Berlin/Brandenburg, Hessen, Sachsen und Thüringen erhielten 27 Unternehmen die Auszeichnung als Finalist, 13 konnten die Preisträgerstatue entgegennehmen. Insgesamt wurden 4.075 Unternehmen deutschlandweit nominiert, die anderen Bundesländer werden getrennt prämiert.

Flöter wurde erstmals nominiert. Die Nominierung erfolgte von Petra Hetzel vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).

Die Kriterien der Ehrung sind bezogen auf eine ganzheitliche Unternehmensorientierung hinsichtlich Innovation, Nachhaltigkeit, Corporate Citizenship, Service, Mitarbeiterentwicklung und finanzieller Stabilität. Wir sehen die Auszeichnung als Anerkennung für die langjährigen und umfassenden Bemühungen, das Unternehmen Flöter Verpackungs-Service GmbH zukunftsorientiert – vor allem in Richtung Nachhaltigkeit des Unternehmens und der Produkte zu entwickeln. Herzlichen Dank an die Stiftung für die Wertschätzung unserer Arbeit.

FLOETER is a global specialist for e-commerce packaging systems. The product range includes sustainable transport protection with air cushioning machines and films in various designs through to complex integration solutions for packing stations. With its own AirWave air cushioning machines, FLOETER offers a suitable solution for every challenge in the daily shipping of goods. All AirWave air cushions are produced in our own factories and are 100% recyclable or certified HOME compostable. Matching air cushion films are available in various designs, such as AirWave PaperWave (inflatable paper) made from renewable raw materials, AirWave Bio (biodegradable in nature) or AirWave ClimaFilm-100 (made from 100% recycled plastic). FLOETER is headquartered in Schwieberdingen near Stuttgart, manufactures in Germany and the USA and works with over 160 distribution partners around the world.

Firmenkontakt

Flöter Verpackungs-Service GmbH

Britt Schumann

Robert-Bosch-Str. 17

71701 Schwieberdingen

07150 923960



http://floeter.com

Pressekontakt

Flöter Verpackungs-Service GmbH

Britt Schumann

Robert-Bosch-Str. 17

71701 Schwieberdingen

07150 923960



http://floeter.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.