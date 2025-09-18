Final Four Euromeisterschaft am 25.10.2025 in Krefeld

Location: Grotenburg-Stadion

Street: Tiergartenstraße 165

City: 47800 – Krefeld (Germany)

Start: 17.09.2025 13:49 Uhr

End: 25.10.2025 21:00 Uhr

Entry: 30.00 Euro (incl. 19% VAT)

Krefeld wird Bühne für internationales Football-Highlight: Deutschland trifft auf Österreich im EM-Halbfinale

Am Samstag, 25. Oktober, um 19:00 Uhr, trifft die deutsche Nationalmannschaft im Grotenburg Stadion auf Titelverteidiger Österreich. Das Halbfinale Deutschland gegen Österreich ist ein echtes Highlight: Es ist das erste EM-Duell seit dem legendären Finale 2014 in Wien, das Deutschland in der Verlängerung gewann. Die Neuauflage vor heimischem Publikum bietet den Fans ein unvergessliches Erlebnis im Grotenburg Stadion. Zwei Tage später folgt in Krefeld das Spiel um Platz 3 und das große EM-Finale.

Für Krefeld bedeutet das Turnier nicht nur Spitzensport auf höchstem Niveau, sondern auch ein starkes Signal. Lokale Fans können zudem zeigen, dass die Football-Begeisterung, die die Krefeld Ravens in den vergangenen Jahren geweckt haben, längst kein Geheimtipp mehr ist.

Auch die anderen Nationen bringen internationales Spitzenniveau nach Deutschland: Österreich startet als Titelverteidiger, Finnland gehört mit fünf Europameistertiteln zu den erfolgreichsten Football-Nationen, und Italien war bereits 1983 erster EM-Sieger und sicherte sich den Platz im Final Four durch Siege gegen Dänemark und die Schweiz. Alle vier Teams können am 28. Oktober in Krefeld im Finale oder im Spiel um Bronze auflaufen. Weitere Infos unter: https://www.afvd.de

Über den AFVD – American Football Verband Deutschland: Der AFVD ist der Dachverband für American Football und Cheerleading in Deutschland. Mit rund 70.000 Mitgliedern und über 500 Vereinen gehört er zu den größten Verbänden für US-Sportarten in Europa. Der Verband fördert Breiten- und Spitzensport, organisiert Ligen, Nationalteams und Großveranstaltungen wie den German Bowl oder internationale Meisterschaften. Ziel ist es, American Football nachhaltig in Deutschland zu verankern und Talente systematisch zu fördern.

Kontakt

American Football Verband Deutschland e.V.

Uta Boroevics

Richard-Herrmann-Platz 1

60386 Frankfurt am Main

0491799591222



https://www.afvd.de

Bildquelle: @afvd.de