Fideltronik schafft mit iTAC Echtzeit-Transparenz über 25+ Produktionslinien

Produktionsentscheidungen in Rekordzeit – statt Auswertung am Folgetag

Montabaur, 16. April 2026 – Fideltronik sieht seine Produktion heute in Echtzeit. Statt Produktionsdaten erst am Folgetag auszuwerten, verfügt der EMS-Dienstleister über einen durchgängigen, unmittelbaren Blick auf den Status seiner Fertigung. Mit dem iTAC.Asset.Analyzer der iTAC Software AG erkennt das Unternehmen Abweichungen sofort, kann schneller reagieren und Prozesse über mehr als 25 Produktionslinien hinweg standardisieren sowie Zykluszeiten und Stillstände gezielt reduzieren. iTAC zeigt die Lösung auf der Hannover Messe in Halle 15 am Stand E18.

Vor der Einführung des iTAC.Asset.Analyzer waren Produktionsdaten bei Fideltronik zwar verfügbar, standen jedoch erst zeitverzögert zur Verfügung. Ein durchgängiger Blick auf den aktuellen Zustand der Fertigung fehlte – ebenso die Möglichkeit, bei Abweichungen unmittelbar zu reagieren und den Produktionsstatus für alle relevanten Beteiligten transparent bereitzustellen.

Mit der Lösung des MES/MOM-Anbieters iTAC nutzt Fideltronik heute eine zentrale Plattform für Produktionsmonitoring und -analyse in seiner Elektronikfertigung. Sie führt Maschinen- und Prozessdaten aus der gesamten Fertigungsumgebung zusammen und stellt sie in individuell konfigurierbaren Dashboards dar. Neben der kontinuierlichen Überwachung ermöglicht das System auch historische Analysen auf Maschinen-, Linien- und Fabrikebene. Verantwortliche erhalten so eine belastbare Grundlage, um Zusammenhänge zu erkennen, Entwicklungen nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Einheitliches Monitoring über Standard- und Sonderanlagen hinweg

Der iTAC.Asset.Analyzer ist bei Fideltronik über die gesamte EMS-Produktion hinweg im Einsatz. Neben SMT-Linien werden auch nicht standardisierte Anlagen wie Lackier- und Teststationen integriert. Damit entsteht eine einheitliche Monitoringbasis über alle Anlagentypen hinweg – eine zentrale Voraussetzung, um Transparenz durchgängig herzustellen und Optimierungspotenziale systematisch zu erschließen.

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der flexiblen Anbindung unterschiedlichster Anlagen. Maschinen lassen sich unabhängig von Hersteller oder Standardisierung mit geringem Aufwand einbinden, auch bei heterogenen oder älteren Anlagen. Gleichzeitig bleibt die Systemperformance auch bei wachsender Anzahl angebundener Assets stabil, sodass sich die Lösung problemlos über mehr als 25 Produktionslinien hinweg skalieren lässt.

Einbindung in bestehende Systemlandschaften

Auch die Anbindung an die bestehende IT-Landschaft wurde effizient umgesetzt. Das Oracle-ERP-System wurde über vorhandene Standards gekoppelt, wodurch zusätzlicher Entwicklungsaufwand minimal blieb. Gleichzeitig sind die Monitoring- und Analysefunktionen gezielt aus der ERP- und MES-Umgebung herausgelöst und in der spezialisierten Plattform gebündelt. Das reduziert Komplexität, entlastet bestehende Systeme und schafft eine klar strukturierte Grundlage für die Auswertung von Produktionsdaten.

Schrittweiser Rollout mit schneller Inbetriebnahme

Die Einführung erfolgte in klar definierten Phasen entlang der Produktionsprozesse. Zunächst wurde der iTAC.Asset.Analyzer im SMT-Bereich implementiert, anschließend in Sonderprozessen wie Lackieranlagen sowie in weiteren Produktionssegmenten. Dieses Vorgehen ermöglichte es, Erfahrungen aus jeder Phase direkt in die nächsten Ausbaustufen zu übertragen.

Aufgrund der geringen Hardwareanforderungen waren keine umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen erforderlich, sodass die Lösung zügig produktiv eingesetzt werden konnte.

Schnellere Reaktionen, weniger Stillstände, bessere Prozesse

Mit der gewonnenen Echtzeit-Transparenz hat Fideltronik seine operative Steuerungsfähigkeit deutlich verbessert. Störungen und Abweichungen werden sofort sichtbar, wodurch sich Reaktionszeiten verkürzen und ungeplante Stillstände schneller behoben werden können.

Gleichzeitig ermöglicht die kontinuierliche Überwachung, Engpässe und Schwachstellen systematisch zu identifizieren. Prozesse lassen sich über alle Linien hinweg vereinheitlichen und gezielt verbessern. Das wirkt sich direkt auf die Produktionsleistung aus, unter anderem durch reduzierte Zykluszeiten und stabilere Abläufe.

„Für uns als EMS-Dienstleister ist Echtzeit-Transparenz entscheidend. Seit der Einführung des iTAC.Asset.Analyzer haben wir ein Maß an Kontrolle über den Zustand unserer Fertigung erreicht, das zuvor nicht möglich war. Besonders beeindruckt hat uns, wie schnell sich Anlagen anbinden lassen – auch nicht standardisierte Stationen wie Test- oder Lackieranlagen“, erklärt Marcin Wnek, COO von Fideltronik.

Fideltronik plant, den Einsatz des iTAC.Asset.Analyzer weiter auszubauen, zusätzliche Produktionsbereiche anzubinden und die Integration in bestehende Systeme weiter zu vertiefen.

„Fideltronik zeigt, wie sich Produktionsmonitoring auch in komplexen, heterogenen Fertigungsumgebungen konsequent in Echtzeit umsetzen lässt – über viele Linien hinweg und ohne aufwendige Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen schafft damit die Voraussetzung, schneller auf Veränderungen zu reagieren und seine Produktion kontinuierlich zu verbessern“, sagt Martin Heinz, CEO bei der iTAC Software AG.

Die iTAC Software AG, ein eigenständiges Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaukonzerns Dürr, ist ein ein führender MES/MOM-Hersteller. Das Unternehmen bietet mit der iTAC.MOM.Suite ein ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem, das weltweit bei Unternehmen der diskreten Fertigung eingesetzt wird. Zu den adressierten Branchen zählen unter anderem Automotive, E-Mobility, Elektronik/EMS, Telekommunikation, Medizintechnik, Metallindustrie und Spritzguss. Weitere Systeme und Lösungen zur Umsetzung von IIoT- und Industrie 4.0-Anforderungen runden das Portfolio ab. So bietet das Unternehmen unter anderem die iTAC.MA.Suite für tiefgreifende Analysen auf Maschinen-, Linien- und Fabrikebene sowie KI-gestützte Lösungen. Die iTAC Software AG hat ihren Hauptsitz in Montabaur in Deutschland sowie eine Niederlassung in den USA, in Mexiko, China und Japan, und verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk für Vertrieb und Service. Zum iTAC-Verbund gehören die Unternehmen DUALIS, Cogiscan und Accevo.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Der Dürr-Konzern erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von knapp 4,2 Mrd. EUR und hat derzeit rund 18.000 Beschäftigte sowie 124 Standorte in 32 Ländern.

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Bildquelle: Fideltronik