FICO unterstützt Banken im Umfeld steigender Zinssätze

Immer mehr europäische Banken nutzen Optimierungslösungen, um bei der Einlagenpreisgestaltung besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen zu können. Ein Beispiel dafür ist die tschechische Bank Česká spoitelna.

Berlin, 17. Juli 2023 – Steigende Zinssätze machen es Banken schwerer, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit in Einklang zu bringen. Unterstützung bieten Optimierungstools auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI), die der weltweit führende Anbieter von Analytics-Software FICO als Teil seiner Plattform anbietet.

„Wer sich jetzt auf Trial-and-Error verlässt, verliert Zeit. Möglicherweise setzt man die guten Beziehungen zu seinen Kunden aufs Spiel“, sagt Jens Dauner, Vice President und Managing Director Continental Europe bei FICO. „Mithilfe von mathematischer Optimierung ist es dagegen möglich, scheinbar gegensätzliche Vorhaben umzusetzen sowie Zielvorgaben zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Durch die Simulation von Kundenreaktionen zeigt sich bereits im Vorfeld, ob Preise wettbewerbsfähig sind.“

Bei der Preisgestaltung für Spar- und Einlageprodukte müssen Finanzinstitute präzise abwägen zwischen Volumen und Marge. Gleichzeitig müssen sie die Geldströme in und aus der Bank sowie zwischen den Produkten berücksichtigen. Die Optimierungslösungen von FICO bieten einen umfassenden Einblick darüber, wie sich Preisänderungen sowohl auf das Kundengeschäft als auch auf das Risikomanagement und die eigene Finanzstabilität auswirken. Banken können damit festlegen, inwieweit sie Zinserhöhungen an ihre Kunden weitergeben und wie sie sich in dieser Hinsicht im Vergleich zum Wettbewerb aufstellen wollen.

Česká spoitelna setzt Technologie von FICO ein

Die traditionsreiche und größte tschechische Privatkundenbank Česká spoitelna hat ein auf der FICO-Technologie basierendes Center of Excellence für Optimierung aufgebaut. Für die Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen, mit denen sie die Effizienz ihres Forderungsmanagements um 25 % steigern konnte, wurde die Bank 2022 mit einem FICO Decisions Award ausgezeichnet.

„Wir zählen beim Einsatz von Entscheidungsoptimierung zu den Vorreitern unter den europäischen Banken“, sagt Dusan Sykora, Leiter Vertriebsplanung und Performance Management der Retail Division bei Česká spoitelna. „Dass wir die Optimierungstechnologie von FICO nun auch auf Preisentscheidungen für Einlagekonten und Termineinlagen anwenden, war angesichts der aktuellen Wirtschaftslage der logische Schritt. Mithilfe der Technologie ist unsere Preisgestaltung deutlich dynamischer geworden und wir können schneller auf Entwicklungen reagieren.“

Die mathematischen Optimierungstools sind Teil der FICO® Platform. Diese bietet Unternehmen die ideale Entscheidungsgrundlage, um ihre digitale Transformation erfolgreich umzusetzen. Denn Unternehmen, die ihre Datensilos beseitigen und die abteilungsübergreifende Interoperabilität zwischen Anwendungen ermöglichen, sind deutlich im Vorteil, indem sie neue Erkenntnisse über die aktuellen und künftigen Bedürfnisse ihrer Kunden gewinnen. Die Plattform unterstützt standardisierte Open-Source-Tools und -Technologien, so dass Unternehmen schnell und kostengünstig neue KI- und Machine-Learning-gestützte Anwendungen entwickeln können.

Die FICO® Platform wurde im Report “ The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2023-Report“ als Leader eingestuft.

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 200 US-amerikanische und internationale Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 120 Ländern vertrauen auf die bewährten Lösungen von FICO und schützen damit unter anderem 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, verhelfen Menschen zu Krediten und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen.

Erfahren Sie mehr unter www.fico.com

FICO ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke der Fair Isaac Corporation.

Besuchen Sie uns auch auf Twitter, LinkedIn und unserem Blog.

Neuigkeiten und Informationen für Medienvertreter finden Sie unter https://www.fico.com/en/newsroom

Firmenkontakt

FICO

Darcy Sullivan

Cottons Centre, Hays Lane 5

SE1 2QP London

+49 89 419599-46



https://www.fico.com/de/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Evi Moder

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49 89 419599-38



http://www.maisberger.com