FICO als führender Anbieter für KI-Entscheidungsplattformen im Forrester-Wave-Report 2025 ausgezeichnet

FICO wurde im aktuellen „The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025“-Report als Leader ausgezeichnet. Die renommierte Marktanalyse des unabhängigen Analystenhauses Forrester Research bewertet regelmäßig die wichtigsten Technologieanbieter in ihren jeweiligen Segmenten. In der aktuellen Ausgabe erzielte FICO Platform die höchste Bewertung in der Kategorie „Aktuelles Angebot“ unter allen 15 bewerteten Anbietern sowie Bestnoten in 13 Bewertungskriterien.

Laut dem Forrester-Bericht „verändern KI-Entscheidungsplattformen die Art und Weise, wie Unternehmen sowohl menschliche Intelligenz als auch Künstliche Intelligenz operativ einsetzen und skalieren. Dadurch werden schnellere und genauere Entscheidungen über komplexe Geschäftsprozesse hinweg ermöglicht.“ KI-gestützte Entscheidungsfindung spielt zudem eine zentrale Rolle als Grundlage für Agentic AI. In dem Bericht wird in diesem Zusammenhang betont: „Modulare Architekturen ermöglichen es Unternehmen, KI-Entscheidungsagenten zu entwickeln, die sich autonom an Echtzeitdaten anpassen und so die intelligente Entscheidungsfindung für spezifische Anwendungsfälle maximieren.“

FICO Platform wurde entwickelt, um Unternehmen weltweit bei ihrer KI-getriebenen Transformation zu unterstützen – mit einer vollständig integrierten End-to-End-Lösung. Sie ermöglicht fundierte Entscheidungen entlang der gesamten Customer Journey, baut Silos ab, fördert bereichsübergreifende Zusammenarbeit und treibt Innovation voran.

Im Rahmen des Berichts bewertete Forrester 15 Anbieter von KI-Entscheidungsplattformen anhand von 18 Kriterien – darunter die Qualität des aktuellen Angebots, die strategische Ausrichtung und das Feedback bestehender Kunden.

FICO und FICO Platform wurden unter anderem für Folgendes ausgezeichnet:

– „FICOs Vision geht über die reine Entscheidungsfindung hinaus: Unternehmensentscheider formulieren in Zukunft Geschäftsziele – KI-gestützte Systeme schaffen die dazu passende Entscheidungslogic und passen sie kontinuierlich an, um diese Ziele zu erreichen. Diese Vision wird durch einen herausragenden Innovationsansatz, die entsprechende Produkt-Roadmap und Implementierungsservices vervollständigt.“

– „Die Plattform von FICO glänzt in den Bereichen Entscheidungsmodellierung, Testung und Optimierung. Unternehmen können damit komplexe Entscheidungslogiken erstellen, validieren und kontinuierlich verbessern. Die überlegene Governance – einschließlich Lebenszyklusmanagement, Transparenz, Erweiterbarkeit und Beobachtbarkeit – sorgt für die nötige Compliance und ein zuverlässiges Monitoring.“

– „FICO eignet sich besonders für Unternehmen, die Millionen von Konsumenten Kredite und andere Finanzdienstleistungen anbieten und dafür anpassbare Lösungen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg benötigen.“

„Wir fühlen uns geehrt durch diese Anerkennung von Forrester, die aus unserer Sicht die transformative Innovationskraft der FICO Platform unterstreicht“, sagt Nikhil Behl, President Software bei FICO. „Unsere Mission ist es, das Versprechen des intelligenten Unternehmens einzulösen – indem wir unseren Kunden helfen, ungenutzte Unternehmenswerte zu monetarisieren und Entscheidungen auf höchstem Niveau in großem Maßstab umzusetzen, um Ergebnisse und Wirkung zu erzielen.“

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 200 US-amerikanische und internationale Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 80 Ländern vertrauen auf die bewährten Lösungen von FICO und schützen damit unter anderem 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, verhelfen Menschen zu Krediten und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Der FICO® Score, der von 90 % der führenden US-amerikanischen Kreditgeber verwendet wird, ist das Standardmaß für das Kreditrisiko von Verbrauchern in den USA. Darüber hinaus wurde er in über 40 weiteren Ländern verfügbar gemacht, um das Risikomanagement, den Zugang zu Krediten und die Transparenz zu verbessern.

FICO ist eine eingetragene Marke der Fair Isaac Corporation in den USA und anderen Ländern.

