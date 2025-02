FIBO Congress 2025: Wissenschaft trifft Praxis

Die FIBO ist mehr als nur die weltweit führende Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit – sie ist auch eine Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung. Im Rahmen des FIBO Congress 2025 erhalten Fachkräfte, Trainerinnen und Trainer sowie Studierende spannende Einblicke in die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und praxisorientierten Ansätze in den Bereichen Training, Management von Fitness- und Gesundheitsanlagen, Ernährung, Mentale Fitness/Coaching sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM).

Ein Highlight aus dem Themenstrang Training:

„Evidence based training versus experience based training – Gibt es eine Koexistenz von Wissenschaft und Erfahrung oder nur die eine Wahrheit? Was ist am besten für meine Kunden?“

Wann: Samstag, 12. April 2025

Speaker: Nils Ballenweg

Themenfokus:

In der Fitnessbranche stehen sich oft zwei Lager gegenüber: die Vertreter evidenzbasierter Methoden, die auf wissenschaftlichen Studien beruhen, und diejenigen, die auf persönliche Erfahrung und bewährte Praktiken setzen. Doch welche Ansätze führen langfristig zu den besten Ergebnissen?

Dieser Vortrag bietet insbesondere jungen Fachkräften wertvolle Strategien, um Training auf eine fundierte und gleichzeitig praxisnahe Weise zu gestalten.

Warum Sie teilnehmen sollten:

Fachwissen auf höchstem Niveau: Erfahren Sie, wie sich moderne Trainingsansätze mit bewährter Praxis verbinden lassen.

Praxisnahe Impulse: Nutzen Sie wissenschaftliche Erkenntnisse, ohne die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden aus den Augen zu verlieren.

Netzwerken mit Experten: Knüpfen Sie wertvolle Kontakte und tauschen Sie sich mit Branchenprofis aus.

Kongress und Messe vereint

Der FIBO Congress wird parallel zur FIBO im „Confex“ der Koelnmesse ausgerichtet und fokussiert praxisnahe, anwendbare Inhalte. Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit, Referentinnen und Referenten direkt Fragen zu stellen und so wertvolle Einblicke zu gewinnen. Die Veranstaltung richtet sich an Fitnessstudio-Betreiber, Trainer, Gesundheitsdienstleister und viele weitere Fachleute.

Flexible Ticketoptionen

Der FIBO Congress bietet 1-, 2- oder 3-Tages-Tickets, sodass sich die Teilnahme flexibel gestalten lässt. Alle Ticketvarianten beinhalten den Eintritt zur FIBO an den Fachbesuchertagen – eine perfekte Verbindung aus Weiterbildung und Networking.

Ticket für den FIBO Congress 2025 sichern!

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das Studium an der Hochschule findet als kombiniertes Studium statt, d. h. als Verbindung aus Fernstudium und kompakten Lehrveranstaltungen, die sowohl an einem der 11 Studienzentren in Deutschland, Österreich oder der Schweiz beim Kooperationspartner der DHfPG, der SAFS Hochschule, als auch in digitaler Form absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Firmenkontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Tina Baquet

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-206



https://www.dhfpg.de/

Pressekontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Annabelle Barthel

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-186



https://www.dhfpg-bsa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.