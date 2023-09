Fiat Grande Punto Soundupgrade mit 300 Watt Oberklasse

Top-Klang für den sportliche Cityflitzer Fiat Grande Punto

Der Fiat Grande Punto ein beliebter Cityflitzer mit sportlichen Ambitionen. Auch das

Soundsystem lässt sich wie der Fahrspaß auf ein sportliches Niveau bringen. Der Klang ab Werk ist auf jeden Fall ausbaufähig, über die Jahre kommt Verschließ in die Lautsprecher, da in den Türen die Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen die Membranen der Lautsprecher beschädigen. So manche Lautsprecher Sicke löst sich so langsam auf, dröhnen und verzerren weisen auf die Abnutzung hin.

Der Fiat Grande Punto kann vom Fahrzeughalter relativ leicht aufgerüstet werden das Paket Fiat Grande Punto Drei & Fünftürer Lautsprecher-Set vorne und hinten bietet Sound Performance aus der Oberklasse. Ein 2 Wege Frontsystem mit externen 26 mm Hochtönern und einem massiven Tieftöner mit großen Magneten sorgen für ein ganz anderes Klangbild im Fahrzeug. Kein dröhnender muffiger Sound der bei höherem Pegel, störend in den Ohren auffällt. Starke kontrollierte Bässe mit fein zeichnenden Höhen und einer Musikwiedergabe mit hoher Dynamik machen sich in der Fahrgastzelle breit.

So wird aus dem sportlichen Flitzer auch eine Soundmaschine, die für gute Laune sorgt. Die Lautsprecher des italienischen Herstellers Hertz CK165L bieten eigene Frequenzweichen für die Hochtöner mit Pegelwähler, um Fiat Punto Lautsprecher in jeder Einbausituation voll zur Geltung zu bringen.

Für die hinteren Einbauplätze im Dreitürer oder beim Fünftürer in den hinteren Türen sorgen die italienischen Hertz CK165 Koaxiallautsprecher für Top Soundqualität. Die 165 mm 2 Wege Koaxiallautsprecher mit internen Hochtönern beschallen auch die hinteren Sitzplätze mit toller Musikwiedergabe. Sie sorgen auch für eine bessere Wahrnehmung der Klangqualität im gesamten Fahrgastraum.

Im Fahrzeug sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen an den Türen befestigt. Um die neuen Lautsprecher zu montieren, werden eigene im Lieferumfang enthaltene Einbauringe verwendet. Für den Anschluss an das KFZ-Kabel in den Türen liegen Adapterkabel dem Lieferumfang bei. So entfallen lästige Verkabelungen durch das ganze Fahrzeug. Für die Montage müssen nur die Türverkleidungen entfernt werden alles andere bleibt im originalen Zustand erhalten. Nach Installation und Probehören der Lautsprecher verschwindet alles hinter den Verkleidungen und ist von außen nicht sichtbar. So verschwinden die hochwertigen Fiat Auto-Lautsprecher vor den Blicken Außenstehender.

Damit sich der Klang verbessert gehören die Türen mit selbstklebendem Alu-Bitumenmatten beklebt die zu einem die vibrierenden Teile die bei lauter Musik in erscheinung treten ruhiggestellt, aber auch die akustischen Bedingungen für die Lautsprecher in den Türen verbessert. So steigt die Basswiedergabe bei Fahrzeugen mit Dämmung in den Türen deutlich an. Ein hervorragender Klang ist nicht nur von teuren Komponenten abhängig, eine sorgfältige Installation schlägt sich auch in hervorragender Klangqualität nieder.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

