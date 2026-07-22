Fewobird übernimmt Reiseportal Urlaub-mit-Hund.de

Neustart für eines der etablierten deutschen Portale für Urlaub mit Hund

Fewobird hat das etablierte Ferienportal Urlaub-mit-Hund.de übernommen. Die im Jahr 2000 gegründete Plattform richtet sich an Urlauber, die gemeinsam mit ihrem Hund verreisen möchten, und zählt seit Jahren zu den bekannten Angebotsseiten in diesem Segment.

Die Zielgruppe ist groß und reisefreudig: Nach aktuellen Marktdaten lebten 2025 rund 10 Millionen Hunde in 20 Prozent aller Haushalte in Deutschland. Analysen zufolge nehmen 89,5 Prozent der Hundebesitzer ihren Hund in der Regel mit auf Reisen. Das touristische Umsatzpotenzial dieser Zielgruppe allein in Deutschland wird auf rund sieben Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Klassische Hotelangebote oder Pauschalreisen decken diesen Bedarf häufig nur eingeschränkt ab. Hunde sind dort vielfach nicht willkommen, sondern bestenfalls geduldet. Diese Ausgangslage sorgt seit vielen Jahren für eine hohe Nachfrage nach spezialisierten Angeboten wie Urlaub-mit-Hund.de.

Besonders gefragt bei Hundebesitzern sind Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Nach Angaben von Fewobird finden rund 40 Prozent aller Ferienhausbuchungen in hundefreundlichen Objekten statt. Diese Unterkünfte bieten meist mehr Platz, Privatsphäre sowie hundefreundliche Ausstattungsmerkmale wie eingezäunte Grundstücke, Gärten, naturnahe Lagen und kurze Wege zu Auslaufmöglichkeiten oder Hundestränden.

Genau hier setzt die Neuausrichtung von Urlaub-mit-Hund.de an. Im Zuge der Übernahme wurde das Portal technisch und optisch vollständig neu aufgestellt. Buchungstechnologie, Verfügbarkeiten, Preise und das auf der Plattform ausgespielte Unterkunftsangebot werden vom Ferienhaus-Unternehmen Holidu (www.holidu.de) in München bereitgestellt. Fewobird verantwortet die thematische Neupositionierung und Weiterentwicklung der Portalmarke. Besucher finden dort nun mehr als 300.000 Ferienhäuser und Ferienwohnungen weltweit, in denen Hunde ausdrücklich willkommen sind.

Für Gastgeber, die sich die Zielgruppe der Urlauber mit Hund erschließen möchten, bietet Urlaub-mit-Hund.de eine einfache Registrierungsmöglichkeit. Sie erreichen dort eine reisefreudige Kundengruppe, die häufig größere Objekte bucht und attraktive Warenkörbe generiert. Die Registrierung ist in wenigen Minuten möglich. „Urlaub mit Hund ist ein starkes und dauerhaft relevantes Reisesegment“, sagt Dirk Föste, Geschäftsführer der BestSearch Media GmbH, welche die Marke fewobird betreibt. „Wer mit Hund reist, sucht nicht irgendeine Unterkunft, sondern ein Angebot, das wirklich zu den Bedürfnissen von Mensch und Tier passt. Mit Urlaub-mit-Hund.de verbinden wir eine seit vielen Jahren etablierte Marke mit moderner Buchungstechnologie und einem sehr breiten Unterkunftsportfolio.“

Quellen Marktkennzahlen/Analysen: Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) / Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF), Heimtierpopulation in Deutschland 2025; TUI, Urlaub mit Hund Report 2024; Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, Reiseanalyse 2025; eigene Berechnung und Buchungsdaten Fewobird.

fewobird ist ein führender B2B-Technologieanbieter für Ferienhausurlaub. Das Unternehmen stellt Reisebüros, Reiseportalen, Veranstaltern und touristischen Partnern ein buchbares Portfolio von mehr als 450.000 Ferienhäusern und Ferienwohnungen in über 40 Ländern zur Verfügung – inklusive Verfügbarkeiten und Preisen in Echtzeit. Heute steht fewobird für exzellente technische Lösungen, persönliche Beratung und den professionellen Vertrieb von Ferienunterkünften im Partnergeschäft. Betrieben wird die Marke fewobird von der BestSearch Media GmbH mit Sitz in Potsdam, die bereits 2008 die Marke bestfewo gegründet und aufgebaut hat. Zudem betreibt die Gesellschaft populäre Reisebuchungs- und Inspirationsportale wie www.Urlaub-mit-Hund.de

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