Feuerwerk früh vorbestellen: Große Nachfrage erwartet

Erwartete Rekordnachfrage nach Silvesterfeuerwerk in Deutschland: Niederländisches Verbot verstärkt Kaufdruck

Infolge der jüngsten Entwicklungen in den Niederlanden erwartet Ruhrfeuerwerk für die Jahreswende 2025/26 eine deutlich höhere Nachfrage nach Silvesterfeuerwerk in Deutschland. Hintergrund sind weitreichende Einschränkungen bei Konsumentenfeuerwerk in den Niederlanden sowie der politische Beschluss eines landesweiten Verbots ab der Jahreswende 2026/27. Schon für dieses Jahr rechnen Branchenkenner mit verstärkten grenzüberschreitenden Einkäufen.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten zahlreiche niederländische Städte vollständige oder weitreichende Feuerwerksverbote zu Silvester eingeführt (u. a. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven). Trotz dieser kommunalen Verbote zeigte sich, dass Nachfrage und Aktivität rund um den Jahreswechsel hoch blieben. Für das aktuelle Jahr ist – begünstigt durch die angekündigte nationale Regelung – mit zusätzlichem Ausweichkauf nach Deutschland zu rechnen.

„Wir stellen uns auf einen außergewöhnlich starken Jahresendverkauf ein“, sagt ein Sprecher von Ruhrfeuerwerk. „Viele Kundinnen und Kunden informieren sich deutlich früher als sonst und sichern sich Wunschartikel bereits im Herbst. Deshalb empfehlen wir, Silvesterfeuerwerk rechtzeitig im Onlineshop vorzubestellen und Abholzeitfenster zu nutzen.“ Ruhrfeuerwerk betreibt einen Onlineshop mit Abholstation in Bottrop und weist für den Silvesterverkauf auf Vorbestellmöglichkeiten hin.

Vorbestellungen bei Ruhrfeuerwerk können am 29.12.2025 und 30.12.2025 in der Abholstation in Bottrop abgeholt werden.

Einige begehrte Artikel sind bereits ausverkauft, der November ist noch eine gute Gelegenheit, die meisten beliebten Feuerwerksartikel zu bestellen. Besonders begehrt seien die Artikel der Marken Funke Feuerwerk sowie Argento Feuerwerk.

Auch aktuelle Berichte aus dem vergangenen Jahr verdeutlichen, dass sich rund um die Jahreswende ein starkes Kaufinteresse bildet – selbst in Regionen mit Verboten – und dass die Grenzregionen besonders im Fokus stehen. Branchen- und Polizeimeldungen wiesen auf sehr hohe Umsätze und Kontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze hin.

Empfehlung: Frühzeitig Feuerwerk vorbestellen

Aufgrund der erwarteten Nachfrage rät Ruhrfeuerwerk allen Kundinnen und Kunden, gewünschte Batterien, Raketen und Effektserien frühzeitig online zu reservieren. Die Vorbestellung sichert Verfügbarkeit, verkürzt Wartezeiten bei der Abholung und erleichtert die Planung der Abholfenster Ende Dezember. Informationen zu Sortiment, Vorbestellung und Abholung sind im Onlineshop verfügbar.

Ruhrfeuerwerk ist ein bekannter Händler von hochwertigem Silvesterfeuerwerk in Pyrotechniker-Qualität für den Großraum NRW.

