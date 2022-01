Feuchtdesinfektionstücher mit individuellem Logoaufdruck

Hygienisch saubere Hände auch unterwegs

Für Zuhause und besonders für unterwegs sorgen die Desinfektions- und Frischetücher schnell und zuverlässig für sichere Hygiene, Sauberkeit und Frische. Besonders sinnvoll sind diese überall dort, wo Wasser und Seife nicht sofort greifbar sind. Auf Gegenständen, Oberflächen und auf Händen entfernen die antibakteriellen Tücher Bakterien, Keime, spezielle Pilze und Viren zum Erhalt Ihrer Gesundheit. Die Desinfektions- und Frischtücher im Format 6,7 x 8 cm sind in praktischer Reisegröße einzeln verpackt und passend für jede Tasche. Der Clou an diesem Hygieneartikel ist, dass jedes Feuchttuch mit einem persönlichen Aufdruck versehen werden kann und somit täglich werbewirksam an den Logoanbringer erinnert.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

