Festpreis statt Maklerprovision: DOERTER positioniert sich zwischen Portal und Maklerbüro

Mit DOERTER (privatverkaufen.de) ist eine neue Plattform für den professionellen Privatverkauf von Immobilien gestartet. Gegründet wurde sie von Erten Dörter, der zuvor 17 Jahre als Lizenzpartner bei Engel & Völkers tätig war, mehrere Maklerstandorte im Großraum Köln aufgebaut und in dieser Zeit über 1.000 Immobilientransaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 500 Millionen Euro begleitet hat. Ende 2025 verkaufte er sein operatives Maklergeschäft und gründete DOERTER mit Sitz in Köln.

Hintergrund des Markteintritts ist eine Phase, die für Privatverkäufer ungewöhnlich anspruchsvoll geworden ist. Nach dem Zinsanstieg 2022/2023 bewegt sich das Niveau für zehnjährige Immobilienfinanzierungen in Deutschland tendenziell Richtung vier Prozent – gegenüber unter einem Prozent in den Jahren bis 2021. Das Transaktionsvolumen am deutschen Wohnimmobilienmarkt liegt nach Auswertungen branchenführender Marktbeobachter weiterhin deutlich unter dem Niveau der Boomjahre, Vermarktungsdauern haben sich verlängert, Käufer reagieren spürbar preissensibler. In diesem Umfeld wirken typische Fehler im Privatverkauf – eine zu optimistische Preisansetzung, lückenhafte Unterlagen, ungeprüfte Käuferbonität, schwache Vermarktungsfotos und fehlende Verhandlungsroutine – stärker auf das Endergebnis als noch vor wenigen Jahren.

„Ich habe 17 Jahre auf der Maklerseite gestanden und sehe heute, wie schwer es Privatverkäufern fällt, allein durch einen anspruchsvoller gewordenen Markt zu navigieren“, sagt Erten Dörter Geschäftsführer der D&CIE Immobilien GmbH und Gründer von DOERTER. „Den meisten Eigentümern fehlt nicht die Substanz für einen eigenen Verkauf, sondern der Zugang zu denselben Werkzeugen, mit denen Maklerbüros arbeiten.“

Drei Pakete, ein Festpreis-Prinzip

DOERTER bündelt diese Werkzeuge in drei abgestuften Paketen, deren Preis unabhängig vom späteren Verkaufspreis zwischen 990 und 3.990 Euro liegt. Enthalten sind – je nach Paket – eine datenbasierte Marktwert-Einschätzung, die professionelle Aufbereitung des Exposes, Vermarktungsfotos, die Steuerung von Besichtigungen, eine strukturierte Bonitätsprüfung potenzieller Käufer sowie die Begleitung bis zum Notartermin. Damit positioniert sich die Plattform zwischen reinen Self-Service-Inserate-Portalen und klassischen Maklerunternehmen – als Dienstleister für Eigentümer, die den Verkaufsprozess kontrolliert und mit professionellen Standards selbst führen wollen. Für Käufer ist der Erwerb über DOERTER provisionsfrei.

Festpreis als ökonomischer Hebel im Käufermarkt

Im aktuellen Marktumfeld entscheidet die Finanzierbarkeit zunehmend über den realisierbaren Verkaufspreis. Je niedriger die Erwerbsnebenkosten ausfallen, desto größer ist der Spielraum, den der Käufer für den eigentlichen Kaufpreis aufbringen kann – ein Effekt, der sich tendenziell auch im realisierbaren Verkaufspreis niederschlägt. Die durchschnittliche Maklerprovision in Deutschland liegt nach Branchendaten zwischen 5,95 und 7,14 Prozent inklusive Mehrwertsteuer und wird seit Inkrafttreten des Bestellerprinzips (§§ 656a-d BGB, Dezember 2020) in den meisten Bundesländern hälftig zwischen Käufer und Verkäufer geteilt.

Strukturwandel mit internationalem Vorbild

International sind Festpreis-Modelle im Immobilienverkauf seit Jahren etabliert: In Großbritannien arbeitet Purplebricks seit 2014 mit einem vergleichbaren Ansatz, in den Vereinigten Staaten betreibt Redfin seit 2004 ein deutlich reduziertes Provisionsmodell. In Deutschland blieb der vergleichbare Strukturwandel bislang aus – das Bestellerprinzip hat die Frage nach der Höhe der Provision nicht beantwortet.

„Der Markt steht vor demselben Umbruch, den der Wertpapierhandel vor 25 Jahren durchlaufen hat: weg von intransparenten prozentualen Vergütungen, hin zu klaren Festpreisen“, ordnet Erten Dörter ein. „Wer eine standardisierbare Dienstleistung anbietet, muss sie auch standardisiert bepreisen können.“

DOERTER ist eine Marke der D&CIE Immobilien GmbH mit Sitz in Köln. Der Launch von DOERTER markiert den ersten öffentlichen Marktauftritt nach dem Verkauf des klassischen Maklergeschäfts.

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DOERTER ist die Plattform für den professionellen Privatverkauf von Immobilien zum Festpreis. Eigentümer erhalten alle Leistungen eines klassischen Maklers – von der datenbasierten Bewertung über die professionelle Aufbereitung bis zur strukturierten Vermarktung – und behalten gleichzeitig die Kontrolle über den Verkaufsprozess. Im Gegensatz zum klassischen Maklermodell zahlen sie keine prozentuale Provision auf den Kaufpreis, sondern eine planbare Festpreis-Pauschale (990 EUR bis 3.990 EUR inkl. MwSt.).

DOERTER ist eine Marke der D&CIE Immobilien GmbH mit Sitz in Köln, gegründet von Erten Dörter (über 20 Jahre Immobilienerfahrung, 1.000+ begleitete Verkäufe, 500 Mio. EUR

Transaktionsvolumen). Mehr Informationen: https://privatverkaufen.de/

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Kontakt

D&CIE Immobilien GmbH – c/o Doerter Holding GmbH

Erten Dörter

Pilgrimstraße 6

50674 Köln

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