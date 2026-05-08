Tübingen/Stuttgart. Mein Name ist Yasin Akbulut. Ich führe Taxi Akbulut Tübingen heute in zweiter Generation ein Unternehmen, das mein Onkel 1986 in Tübingen gegründet hat. In diesem Jahr werden wir 40. Und genau dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, etwas einzuführen, das mir persönlich seit Langem wichtig ist: eine echte Festpreis-Garantie für den Flughafentransfer von Tübingen zum Stuttgarter Flughafen.Wenn Sie diesen Text lesen, suchen Sie wahrscheinlich nach einer verlässlichen Möglichkeit, vom Raum Tübingen zum Flughafen Stuttgart (STR) zu kommen oder umgekehrt. Vielleicht haben Sie einen frühen Flug. Vielleicht wollen Sie nach einer langen Reise einfach nur entspannt nach Hause. Was Sie sicher nicht wollen: eine böse Überraschung beim Blick auf das Taxameter.

Genau deshalb gibt es bei uns ab sofort einen klaren Preis. Vorab. Ohne Sternchen. Ohne Nachttarif. Ohne Stauzuschlag.

Was unsere Festpreise für den Flughafentransfer Stuttgart umfassen

Damit Sie sofort wissen, womit Sie rechnen können hier die transparenten Konditionen unseres Flughafentransfers Stuttgart:

Personenanzahl Fahrzeug Festpreis abbis 4 PersonenMercedes-Benz Limousine / Kombi 85,00 EURbis 7 Personen Mercedes-Benz V-Klasse 95,00 EUR

Diese Preise gelten rund um die Uhr auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen. Im Preis enthalten sind die Abholung an Ihrer Wunschadresse in Tübingen oder Umgebung, die Fahrt zum Terminal des Flughafens Stuttgart, Hilfe beim Gepäck und auf Wunsch kostenfreie Kindersitze (0-8 Jahre).

Taxi Akbulut Tübingen: Ihr zuverlässiger Begleiter auf allen Wegen

Taxi Akbulut Tübingen ist mehr als nur ein Transportdienstleister. Es ist ein verlässlicher Partner, der sich darum kümmert, dass die Menschen in Tübingen und der Umgebung sicher und pünktlich an ihr Ziel kommen. Das Unternehmen setzt sich für höchste Servicequalität und Kundenzufriedenheit ein und ist stolz darauf, der Gemeinschaft dienen zu können.

Seit der Gründung hat sich Taxi Akbulut Tübingen das Vertrauen der Kunden erworben und ist zum am höchsten bewerteten Taxiunternehmen der Region aufgestiegen. Mit Hunderten von positiven Bewertungen auf ProvenExpert spiegelt sich die Hingabe des Unternehmens an Exzellenz und Zuverlässigkeit in den begeisterten Rückmeldungen seiner Kunden wider.

Im Zentrum des Dienstleistungsangebots von Taxi Akbulut Tübingen steht der alltägliche Taxidienst, der den Kunden 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Egal ob Sie eine schnelle Fahrt in die Stadt, zum Einkaufen oder zum Arzt benötigen, Taxi Akbulut Tübingen bringt Sie sicher und pünktlich ans Ziel.

Doch das Unternehmen bietet noch mehr. Mit dem Bewusstsein, dass jeder Kunde individuelle Bedürfnisse hat, stellt Taxi Akbulut Tübingen spezielle Dienstleistungen wie Krankenfahrten bereit. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Patienten sicher und pünktlich zu ihren medizinischen Terminen zu transportieren, wobei stets größter Wert auf den Komfort und die Sicherheit der Fahrgäste gelegt wird.

Für Reisende bietet Taxi Akbulut Tübingen einen verlässlichen Flughafentransfer-Service. Das Unternehmen kümmert sich darum, dass Sie pünktlich zu Ihrem Flug kommen oder nach einem langen Flug sicher nach Hause kommen.

Taxi Akbulut Tübingen ist mehr als nur ein Dienstleister – es ist eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, den Bewohnern von Tübingen und Umgebung einen sicheren, komfortablen und zuverlässigen Transport zu bieten. Diese Verpflichtung hat das Unternehmen zum am besten bewerteten Taxiunternehmen in Tübingen gemacht.

Yasin Akbulut ist Inhaber von Taxi Akbulut Tübingen in zweiter Generation. Das Familienunternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in der Schwärzlocher Straße 37 in Tübingen. Yasin verantwortet neben dem operativen Geschäft auch die digitale Strategie des Unternehmens und engagiert sich im Tübinger Taxiverband, einem Zusammenschluss dreier traditionsreicher Tübinger Taxiunternehmen.

Kontakt

Taxi Akbulut Tübingen

Yasin Akbulut

Schwärzlocher Straße 37

72070 Tübingen

070711438591



https://www.taxi-akbulut.de

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