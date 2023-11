Festlichkeit trifft auf Sicherheit: Die KRAUSE „Secury“ Stufenleiter mit „MultiGrip-System“

Für perfekte Weihnachtsvorbereitungen

Arbeiten in der Höhe erfordern ein Höchstmaß an Sicherheit, unabhängig davon, ob sie im beruflichen Kontext oder zuhause stattfinden. Besonders in der Vorweihnachtszeit, in der Häuser und Wohnungen festlich erstrahlen, werden häufig Hilfsmittel zum Anbringen von Dekorationen verwendet. Dabei wird jedoch selten auf die Sicherheit geachtet, was zu Unfällen führen kann. Gerade in der Vorweihnachtszeit, in der mit viel Freude und Eifer dekoriert wird, sind sichere Arbeitsmittel unerlässlich. Stabile und zuverlässige Steighilfen ermöglichen es, sich ganz auf das Schmücken zu konzentrieren. Ob beim Anbringen von Lichterketten in luftiger Höhe oder beim Befestigen des Weihnachtssterns auf dem höchsten Punkt des Baumes – Sicherheit muss immer an erster Stelle stehen.

KRAUSE, der hessische Spezialist für sicheres Arbeiten in der Höhe, weiß um die Bedeutung dieser Sicherheitsaspekte. Deshalb bieten sie mit der Stufenleiter „Secury“ ein Hilfsmittel an, das nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über zuverlässige Dienste leistet. Sie ist so konstruiert, dass sie vor dem Aufstieg eine großzügige Ablagefläche bietet, auf der Dekorationsmaterial wie Kugeln, Girlanden und Lichterketten abgelegt werden können. Diese praktische Erweiterung ermöglicht ein sicheres und freihändiges Erreichen höher gelegener Bereiche, z. B. des Weihnachtsbaums. Mehrfaches Auf- und Absteigen wird überflüssig und die Sturzgefahr minimiert. Außerdem kann der praktische Systemeimer mit einem Fassungsvermögen von acht Litern in den Bügel der Ablageschale eingehängt werden, um noch mehr Weihnachtsdekoration aufzunehmen. Wird die Ablageschale nicht benötigt, kann der Bügel im Holm der Leiter versenkt und die Ablageschale eingeklappt werden. In dieser Position stört sie weder beim Transport noch bei der Lagerung.

Ein weiteres Merkmal der „Secury“ Stufenleiter sind die rutschhemmenden, 100 mm tiefen, profilierten Stufen, die dem Benutzer einen bequemen und sicheren Stand ermöglichen. Zudem schonen die großflächigen Leiterfüße empfindliche Bodenbeläge in Wohnräumen. Erhältlich in drei Größen können Arbeitshöhen von bis zu 3,70 m erreicht und somit auch größere Bäume geschmückt werden. Durch den Einsatz der KRAUSE „Secury“ Stufenleiter mit „MultiGrip-System“ werden mögliche Risiken beim Schmücken des Weihnachtsbaumes minimiert und die Unfallgefahr deutlich reduziert. Damit trägt KRAUSE aktiv dazu bei, dass die Weihnachtstage ungetrübt und ohne unangenehme Zwischenfälle genossen werden können. Die KRAUSE Stufenleiter mit „MultiGrip-System“ ist in führenden Bau- und Fachmärkten sowie Onlineshops erhältlich und bietet eine innovative Lösung für alle, die Wert auf Sicherheit und Komfort beim weihnachtlichen Dekorieren legen.

Wer noch höher hinaus möchte, findet im KRAUSE-Produktportfolio noch viele weitere Leitern und Steiglösungen, die je nach Anforderungen und Aufgaben der Nutzer ausgewählt werden können. Weitere Informationen zu den Produkten von KRAUSE sind unter www.krause-systems.de abrufbar. Hier können Interessierte sich über die vielseitigen Möglichkeiten der Steigtechnik informieren und für eine unbeschwerte Weihnachtszeit sorgen.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

