Festlicher Leitfaden, wie man kleine Haustiere inmitten funkelnder Lichter und verborgener Gefahren schützt

Burgess Pet Care zeigt Tierhaltern, wie sie gesundheitliche Risiken durch Dekorationen für Kaninchen und Meerschweinchen reduzieren.

München, Deutschland – 02 Dezember 2025: Burgess Pet Care, ein führender britischer Tierfutterhersteller mit langjähriger Expertise in der Ernährung von Hunden, Katzen und Kleintieren, engagiert sich mit Herz und Verstand dafür, dass auch die kleinsten Familienmitglieder die Festtage stressfrei und in harmonischer Stimmung genießen können. Denn wahre Festtagsfreude bedeutet, dass sich Mensch und Tier wohlfühlen.

Wenn der Weihnachtsbaum festlich erstrahlt und Lichterketten eine nachdenkliche Atmosphäre schaffen, genießen wir die schönen Momente des Zusammenseins. Für viele Kaninchen, Meerschweinchen und andere Kleintiere ist dies jedoch auch mit ungewöhnlichen Reizen verbunden: Helles Licht, laute Musik und intensive Gerüche können schnell Angst und Unruhe auslösen.

„Kaninchen und Meerschweinchen reagieren äußerst sensibel auf ihre Umgebung, und eine ruhige, entspannte Atmosphäre ist entscheidend für ihr Wohlbefinden – besonders in der oft hektischen Weihnachtszeit“, erklärt Dr. Suzanne Moyes, Tierärztin und Deputy Managing Director bei Burgess Pet Care. „Wenn möglich, sollten sie in einen ruhigeren Raum umziehen, fern von lauter Musik und grellem Licht. Ist das nicht möglich, hilft es bereits, blinkende Dekorationen auszuschalten und die Lautstärke am Abend zu reduzieren. Solche kleinen Anpassungen unterstützen ihren natürlichen Rhythmus und geben ihnen ein Gefühl von Sicherheit.“

Wissenschaftliche Studien belegen, wie sensibel Tiere auf Licht und Umwelteinflüsse reagieren. Auch deutsche Tierschutzexperten warnen regelmäßig vor den Folgen greller Beleuchtung und lauter Geräusche für Haustiere. Der Deutsche Tierschutzbund weist darauf hin, dass der plötzliche Lärm von Böllern und das grelle Blitzlichtgewitter rund um die Feiertage häufig starke Angstreaktionen bei Tieren auslösen – von Zittern über Panik bis hin zu Magenproblemen. Betroffen sind nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen, deren feine Sinne besonders empfindlich auf Lärm und Licht reagieren.

Damit Kleintiere die Feiertage sicher und entspannt erleben, gibt Burgess Pet Care folgende Empfehlungen:

-Schaffen Sie eine ruhige Umgebung: Kaninchen und Meerschweinchen reagieren sehr empfindlich auf laute Musik, grelles Licht und ungewohnte Gerüche. Wenn möglich, sollten sie in einem ruhigeren Raum untergebracht werden, fernab von Musik, blinkenden Lichtern und Menschenmengen.

-Verwenden Sie sichere Dekorationen: Stellen Sie Duftkerzen nur in Räumen auf, in denen keine Tiere sind. Lassen Sie neue Dekorationen, insbesondere solche aus Kunststoff oder mit Beschichtung, lange vor dem Aufstellen auslüften. Sichern Sie immer Kabel und halten Sie giftige Pflanzen wie Weihnachtssterne außer Reichweite.

-Sicherheit bieten: Während der Feiertage mit vielen Besuchern hilft ein geschützter Rückzugsort, an dem die Tiere sich ausruhen können. Vertraute Bettwäsche, Heu und Verstecke vermitteln Sicherheit.

-Bereiten Sie sich auf Silvester vor: Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, dimmen Sie das Licht etwas und lassen Sie leise Hintergrundgeräusche laufen. Die Nähe zu vertrauten Artgenossen wirkt beruhigend.

Eine abwechslungsreiche Ernährung hilft auch, kleine Tiere gesund und ausgewogen zu halten. Während Lebkuchen und Schokolade für Tiere allgemein als tabu gelten, können Besitzer ihren Haustieren folgende (saisonale) Leckereien anbieten: geschnittene rote Paprika sowie eine feine Handvoll Basilikum oder Koriander als Kräuterzusatz. Blattgemüse wie Spinat enthalten wertvolle Vitamine, sollten jedoch aufgrund ihres hohen Oxalat- und Kalziumgehalts nur einmal pro Woche gefüttert werden. Hochwertiges Futterheu, frisches Grünzeug und sorgfältig ausgewogene Futtermischungen fördern die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden kleiner Tiere. Weitere Tipps und fachkundige Ratschläge für die Feiertage und das Wohlbefinden Ihres Haustiers finden Sie hier.

Auf natürliche Zutaten, vertraute Routinen und eine ruhige Umgebung in dieser besonderen Jahreszeit zu achten, verschafft den Tieren nicht nur Sicherheit, sondern auch ein wenig festlichen Frieden.

Burgess Pet Care gehört zu den führenden Tierfutterherstellern in Großbritannien. Als unabhängiges Familienunternehmen mit über 300 Jahren Geschichte steht für Burgess das Wohlbefinden und die Gesundheit von Tieren an erster Stelle. Mit seiner fundierten Expertise in der Tierernährung gelingt es dem Unternehmen, dieses Ziel konsequent zu verfolgen.

Burgess Pet Care setzt sich zudem für verantwortungsvolle Tierhaltung ein, unterstützt Aufklärung und Bildung und stellt gesunde, nahrhafte Tiernahrung her. Gemeinsam mit führenden Tierschutzorganisationen engagiert sich Burgess aktiv für mehr Bewusstsein rund um die Bedürfnisse von Heimtieren. Das Unternehmen ist zudem Hauptinitiator der Rabbit Awareness Week, der größten und bedeutendsten Kaninchen-Schutzkampagne in Großbritannien, sowie der Guinea Pig Awareness Week, zum Schutz der Meerschweinchen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://burgesspetcare.de/

