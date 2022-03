Fertigungstermine bei Materialengpässen optimal planen: Mit Auftragsfeinplanung proMExS von Sack EDV-Systeme

Feinplanungstool passt Planung vollautomatisch an Materialliefersituation an

Schwäbisch Hall, 16. März 2022 – Materialknappheit und Lieferengpässe bremsen seit vielen Monaten die Industrie – der Ukraine-Krieg verschärft nun diese Situation. Produktionsbetriebe sind täglich mit unvorhergesehenen Herausforderungen konfrontiert, die Terminverschiebungen notwendig machen. Die Produktionsplanung mit Hilfe des Advanced Planning Scheduling Systems (APS) proMExS von Sack EDV-Systeme GmbH ( www.sackedv.com) unterstützt dabei, Kundentermine einzuhalten und Verspätungskosten zu vermeiden. Die Feinplanungssoftware passt die Planung bei Bedarf vollautomatisch an die aktuelle Materialliefersituation an.

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist durch die Corona-Krise und den Ukraine-Konflikt angespannt. In der Produktion trifft eine hohe Nachfrage auf zu-nehmende Rohstoffknappheit und Fachkräftemangel. Daraus resultieren Material- und Lieferengpässe.

Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack EDV-Systeme GmbH, erklärt: „Materialengpässe haben direkte Auswirkung auf die Maschinenbelegung und damit auf die Fertigungstermine. Durch die steigenden Herausforderungen geraten die Produktionsflüsse zunehmend ins Stocken. Viele Aufträge müssen kurzfristig umgeplant werden. Gleichzeitig gilt es, Kundentermine einzuhalten und Verspätungskosten zu vermeiden.“

Produktionsplanung flexibel und vollautomatisch anpassen

Damit Unternehmen die Fertigungstermine – auch in besonderen Situationen wie bei Materialengpässen – optimal planen können, hat Sack EDV-Systeme ein Advanced Planning Scheduling System (APS) entwickelt, mit dem sich die Produktionsplanung bedarfsgerecht umsetzen lässt.

Die Lösung passt vollautomatisch die Feinplanung an neue Bedingungen an und verschiebt die Produktionsaufträge inkl. deren Folgeaufträge auf neue realisierbare Termine. So können die Kunden über Verschiebungen rechtzeitig informiert werden.

Tilmann Sack sagt: „Die Feinplanungssoftware proMExS prüft, wie die Materialsituation aktuell aussieht. Sie kontrolliert beispielsweise, ob Material im Zulauf ist oder Materialbestände im Lager sind. Ist ein Liefertermin durch einen Materialengpass in Gefahr oder nicht mehr zu halten, wird dies dem Fertigungsleiter sofort signalisiert. Auch prüft die Software über den gesamten Planungshorizont hinweg, also gegebenenfalls schon Monate im Voraus, wie die Materialsituation aus heutiger Sicht zu bewerten ist.“

Die Abteilung Einkauf kann mittels der Feinplanungssoftware von Sack EDV-Systeme von Produktionsseite rechtzeitig auf fehlendes Material hingewiesen werden. Auch die Maschinen- und Personalbelegung passt sich automatisch an die neue Situation an. Die Auftragsfeinplanung unterstützt also reibungslose Durchläufe sowie die Optimierung von Kosten und Lieferzeiten.

Die Sack EDV-Systeme GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall ist auf die Entwicklung von Software-Lösungen für die industrielle diskrete Fertigung spezialisiert. Die Lohnfertigung in der Metallbranche sowie der Maschinenbau stellen dabei die Hauptzielgruppen dar. Im Zentrum der Entwicklung steht die MES-Software proMExS® mit ihrem integrierten Fertigungsleitstand sowie einem PPS-Modul. Weitere Software-Module und die dazugehörige Dienstleistung ergänzen das Portfolio zu einer Komplettlösung im Sinne von Industrie 4.0.

Die MES-Software ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, erzeugt selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. proMExS® findet in der Fertigungsindustrie europaweit Einsatz. Neben einer Vielzahl von bereits bestehenden ERP-Schnittstellen besteht die Möglichkeit, über eine flexible REST-Schnittstelle neue Anbindungen sehr schnell und wirtschaftlich zu realisieren.

Das 1991 gegründete Unternehmen ist seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt und verzeichnet heute über 300 Kunden in ganz Europa – mit Schwerpunkten in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. www.sackedv.com

