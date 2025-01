FernstudiumCheck: DHfPG ist Top Fernhochschule 2025

Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) hat es erneut geschafft: Im aktuellen Ranking von FernstudiumCheck wurde sie als Top Fernhochschule 2025 ausgezeichnet. Mit ihrem praxisorientierten Studienkonzept, erstklassigen Dozentinnen und Dozenten sowie flexiblen Lernmodellen setzt die DHfPG Maßstäbe in der deutschen Hochschullandschaft.

Spitzenplatzierung dank hervorragender Bewertungen

FernstudiumCheck, Deutschlands größtes Bewertungsportal für Fernhochschulen, erstellt jedes Jahr ein Ranking der besten Anbieter. Grundlage sind tausende authentische Bewertungen von Studierenden und Absolventen. Mit einer Weiterempfehlungsrate von 97 % erhält die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement den Award in der Kategorie „Beliebteste Fernhochschulen 2025“.

Was macht die DHfPG besonders?

Die DHfPG bietet ein einzigartiges Studienmodell, das Theorie und Praxis optimal miteinander verbindet. Studierende absolvieren ein duales Studium, das berufliche Erfahrung mit einem akademischen Abschluss kombiniert. Dies ist besonders in der Fitness-, Gesundheits- und Präventionsbranche ein klarer Vorteil.

Zu den Highlights der DHfPG gehören:

Flexibles Lernen: Online-Lernplattformen und individuell planbare Präsenzphasen erleichtern die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Privatleben.

Praxisnahe Studieninhalte: Die Studiengänge sind speziell auf die Anforderungen der Branche zugeschnitten.

Erfahrene Dozenten: Fachlich hochqualifizierte Lehrkräfte mit Praxiserfahrung.

Karrierechancen: Absolventen sind gefragte Fachkräfte in Fitnessstudios, Gesundheitszentren und der betrieblichen Gesundheitsförderung.

Stimmen aus der Community

Ein Grund für die Spitzenposition der DHfPG sind die positiven Bewertungen ihrer Studierenden:

„Tolles Studienerlebnis“

– Luisa, Prävention und Gesundheitsmanagement (M.A.)

„Entspanntes Studieren von überall auf der Welt. Gute Inhalte und hohe Kompetenzen und Methoden der Lehrkräfte. Die Präsenzphasen helfen bei der Bearbeitung der Prüfungen. Nettes Personal an den Studienstandorten. Ich würde das Studium weiterempfehlen.“

„Breites Spektrum an Wissen“

– Patrick, Gesundheitsmanagement (B.A.)

„Sowohl Studieninhalte zur Unternehmensführung etc. als auch Inhalte zu Sport und Sportwissenschaften machen den Studiengang attraktiv. Ich konnte nach meinem dualen Studium direkt in der Führungsebene einsteigen. Für Personen, die eine balancierte Mischung aus Praxis und Theorie suchen, sind die Studiengänge der DHfPG optimal.“

Zukunftsorientiertes Studienangebot

Mit Studiengängen wie Bachelor of Arts in Gesundheitsmanagement, Fitness- oder Sportökonomie trifft die DHfPG den Nerv der Zeit.

Fazit:

Die Auszeichnung als Top Fernhochschule 2025 ist ein klarer Beleg für die hohe Qualität der DHfPG. Wer nach einem Studium sucht, das Theorie und Praxis optimal verbindet und hervorragende berufliche Perspektiven bietet, ist hier genau richtig.

Starte jetzt durch!

Du möchtest deine Karriere im Fitness- und Gesundheitsbereich vorantreiben? Informiere dich über unsere dualen Studiengänge und sichere dir die perfekte Kombination aus Praxis und Theorie.

Jetzt beraten lassen!

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das Studium an der Hochschule findet als kombiniertes Studium statt, d. h. als Verbindung aus Fernstudium und kompakten Lehrveranstaltungen, die sowohl an einem der 11 Studienzentren in Deutschland, Österreich oder der Schweiz beim Kooperationspartner der DHfPG, der SAFS Hochschule, als auch in digitaler Form absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

