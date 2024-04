Ferienhaus Reethaus Deichgraf bietet Erholungssuchenden ein einzigartiges Ferienerlebnis

Willkommen im Reethaus Deichgraf auf der Insel Rügen. Sie sind auf der Suche nach einem besonders charmanten Flair auf der Insel Rügen? In einer ruhigen Ecke von Rügen direkt auf dem Deich liegt unser schönes Reethaus Deichgraf. Gerne mit Hund !

Die Deichgrafen waren Männer von bestem Rufe in der alten Zeit. Sie trugen die Verantwortung für den Hochwasserschutz und die Instandhaltung der lebensrettenden Deiche. Der Name Deichgraf des Ferienhauses im Seebad Breege direkt auf dem Deich soll die Erinnerung an diese Männer wach halten.

Deichgraf (auch Deichvogt, Deichgeschworener, Deichrichter, Deichhauptmann) ist die Bezeichnung des Vorstehers eines genossenschaftlich organisierten Deichverbandes, der für die Unterhaltung und Anlage der Deiche zuständig ist.

Wie wurde Hauke Haien Deichgraf?

Gegenüber dem Oberdeichgrafen, der die Stelle des örtlichen Deichgrafen zu vergeben hat, ergreift Elke allerdings das Wort und erklärt, sie sei bereits mit Hauke verlobt und durch eine Hochzeit werde Hauke das Land ihres Vaters bekommen und damit genügend Grundbesitz aufweisen. So wird Hauke Deichgraf.

„Der Schimmelreiter“ ist die berühmteste Erzählung von Theodor Storm. 1888, im Jahr seines Todes kam Theodor Storms Meisterwerk heraus: „Der Schimmelreiter“. Die Novelle gilt als urfriesische Geschichte und wurde zu einem Stück Weltliteratur.

Der Deichgraf ist als Deichläufer unterwegs und beobachtet den Zustand des Seedeiches. Seine Hauptzuständigkeit bezieht sich seither aber auf die zweite Deichlinie und auf die Lösung der Entwässerungsprobleme im Verbandsgebiet. In Ausnahmefällen können ihm auch polizeiliche Aufgaben übertragen werden.

Der Begriff Deich (von mittelniederdeutsch dk „Deich“, „Teich“ (künstlich angelegtes Gewässer, ursprünglich = Ausgestochenes)) bezeichnet wasserbauliche Anlagen zum Hochwasserschutz, die entlang von Küsten oder Flussmündungen errichtet werden.

Deiche verlaufen längs von Flüssen oder Küsten. Die künstlich aufgeschüttete Erdmauer, die meist mit Gras bewachsen ist, soll vor Hochwasser schützen. Im Unterschied zu einem Damm stauen Deiche nur in Hochwasserphasen Wasser. Meistens werden sie als Weideflächen für Vieh genutzt.

Unser Reethaus Deichgraf im Seebad Breege direkt auf dem Deich ca 400 Meter vom feinsandigen Ostseebadestrand entfernt, verspricht Ruhe und Erholung in idyllischer Umgebung.

Exklusive Lage und Ausstattung

Das Reethaus Deichgraf liegt am Ende einer Sackgasse, direkt auf dem Deich. Von der Terrasse aus haben die Gäste einen zauberhaften Blick auf das Wasser. Die exklusive Ausstattung des Hauses inklusive WLAN, Waschmaschine, Kamin und einer Terrasse mit Strandkorb sowie Teakholz-Terassenmöbeln und Außenkamin sorgt für einen angenehmen und entspannten Aufenthalt.

Ruhige Umgebung und Strandnähe

Ein weiterer Vorteil des Reethaus Deichgraf ist die einzigartige Lage. Zum feinsandigen weißen Ostseebadestrand sind es nur ca. 400 Meter. Darüber hinaus bietet das Haus eine absolute Ruhe, da es am Ende einer Sackgasse liegt. Für Gäste bedeutet dies Erholung pur inmitten der Natur, ohne den üblichen Tourismuslärm.

Platz für die ganze Familie

Das Reethaus Deichgraf bietet mit drei Schlafzimmern und fünf Betten ausreichend Platz für die ganze Familie ( 5 Personen) Zwei Bäder sorgen dabei für Komfort und Privatsphäre. Und dank der zwei PKW Stellplätze direkt am Haus, gibt es keine Parkplatzsorgen.

Naturliebhaber und Ruhesuchende sind willkommen

Wer Ruhe und Erholung in einer einzigartige Landschaft sucht, ist im Reethaus Deichgraf genau richtig. Mit einem unverbaubaren Wasserblick und absoluter Ruhe ist dieses Ferienhaus besonders bei Naturliebhabern und Ruhesuchenden sehr beliebt. Erfahrungen vieler Gäste bestätigen dies.

Das Reethaus Deichgraf steht für Qualität und Komfort in wunderschöner Lage. Die hohe Kundenzufriedenheit und positive Rückmeldungen bestätigen immer wieder den Erfolg dieses einzigartigen Ferienhauses. Es ist die perfekte Wahl für all diejenigen, die eine idyllische Auszeit vom Alltag suchen.

Direktbuchung unter

Sonneninsel Rügen GmbH – Hauptstr. 24 – 18551 Glowe Tel 01715662049

www.ostseeparadies.de

PS Gerne mit Hund !

