Ferienhäuser Reethäuser Strandwohnungen Insel Rügen direkt beim Eigentümer buchen spart Gebühren und Kosten

Direktbuchung Ferienimmobilien Insel Rügen direkt am Meer ohne Gebühren beim Eigentümer buchen

Bei der Sonneninsel Rügen GmbH finden Sie ganz unkompliziert eine passende Ferienunterkunft für einen rundum gelungenen Urlaub auf der Insel Rügen. Deutschlands größte Insel hat viel zu bieten. Traumhafte Strände erwarten sie. Endlos weite Buchenwälder. Wind und Wellen lassen Sie Ihre Alltagssorgen vergessen. Lassen Sie Ihre Seele baumeln mit Möwenrufen im Ohr und Strandhafer im Blick. Die Insel Rügen ist ein Paradies für Segler, Surfer, Angler, Golfer, Minigolfer, Fahrradfahrer, Wanderer, Bootsfahrer und Ruhe Suchenden. Mit hohem persönlichen Engagement vermittelt das Familienunternehmen seit 1995 attraktive Urlaubsdomizile auf der Insel Rügen. Unter den zahlreichen Unterkünften befindet sich mit Sicherheit auch Ihre bevorzugte Ferienimmobilie die genau Ihren Vorstellungen entspricht. Zu den beliebten Ferienhäusern zählt das Reethaus Deichgraf direkt auf dem Deich mit herrlichem Wasserblick. Hier sitzen Sie in der ersten Reihe. Absolut ruhige Lage ( Ende einer Sackgasse). Drei Schlafzimmer mit 5 Betten zwei Bädern Wohnzimmer Esszimmer Küche Wlan Waschmaschine Kamin Terrasse mit Strandkorb und Terrassenmöbel, zwei PKW Stellplätze am Haus. Zum endlos weiten flachen feinsandigen Ostseebadestrand sind es nur ca 400 m. Einkaufsmarkt Fahrradverleih Bootsverleih gute Restaurants sind in unmittelbarer Nähe. Vom Hafen aus fahren die Schiffe zur Schwesterinsel Hiddensee. Oder lieben Sie es etwas größer. Das Reethaus Santa Bernadette ca 100 m zur Ostsee und ca 400 m zum Ostseebadestrand mit 4 Schlafzimmer und 8 Betten, Bad mit Dusche Badewanne, Doppelwaschbecken, Bluetooth Lautsprecher in den Bädern, Sauna und Bad mit Dusche WC und zusätzlichem Gäste WC Großer TV Bildschirm 65 Zoll runden den Servicebereich ab. Selbstverständlich ist das große Grundstück mit gewachsenen Bäumen eingezäunt. Es gibt zwei Terrassen mit Teakholzmöbel und einen exklusiven Grill. Oder die Meeresblick Panorama Wohnung mit traumhaftem Meeresblick in Juliusruh, eigener Strandzugang, Balkon zum Meer, kostenlose Saunalandschaft ( finnische Sauna und Infrarotsauna) Fitnessraum, Fahrradschuppen und überdachter PKW Parkplatz am Haus. Dank vielfältiger Möglichkeiten ist Rügen wie geschaffen für Ihren nächsten Urlaub mit Hund. Auf den letzten Drücker eine schöne Ferienwohnung zu einem guten Preis buchen! Profitieren Sie jetzt von unseren Lastminute-Angeboten. Ein Reethaus-Ferienhaus und Urlaubsträume werden im Handumdrehen wahr !

Hier können Sie direkt buchen: www.ostseeparadies.de Tel 01715662049 Email: info@ostseeparadies.de

Sonneninsel Rügen GmbH – Hauptstr. 24 – 18551 Glowe seit 1995 Ihr Rügenspezialist – WIR HABEN DIE BESTEN LAGEN !

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.immoblienfranchise.info

www.duenenresidenz-juliusruh-loft.de

www.leuchtturm-ruegen-strand-loft.de

www.ostseeparadies.de

www.ruegen-events.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049

info@ostseeparadies.de

http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.