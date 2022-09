Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand: Innovative Webseite mit vielen neuen Funktionen und nahbarem Design

15. September 2022 – „Wir freuen uns sehr, endlich unsere neue Webseite an den Start zu bringen. Der Relaunch lief zehn Monate im Hintergrund – jetzt konnten wir die Umstellung vollziehen. Die neue Seite ist in den Sprachen Deutsch, Dänisch und Englisch nutzbar und verfügt über mehr als 1.000 Unterseiten. Wir nutzen hierbei die neueste Webtechnik CMS-System Typo3 mit einer selbsterklärenden Bedienung, die Seite ist Datenschutz- und SEO-konform. Besonders gut gefallen mir die großen Bilder, die die Emotionen und stimmungsvollen Momente bei uns an der Ostsee besonders gut transportieren – besonders der Imagefilm auf der Startseite macht Lust, gleich loszufahren“, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Folgende Module wurden auf die neue Webseite eingebaut: Chatfunktion mit einem E-Bot, mehrfaches Buchungstool, Google Maps, Cookie-Banner, Blätterfunktion bei den PDFs, detaillierte Suchfunktion, verschiedene Formulare, SEO-Extension, Social Media-Funktionen sowie ein Log-In Bereich für unsere Veranstalter. Es wurden bewegende Content-Elemente, Parallax- und Zoom-Effekte verwendet – damit wirkt die Seite viel lebendiger und das zeitlose Design ist luftig, leicht und nahbar. Außerdem wurde der Lageplan überarbeitet sowie Bildergalerien und Videos eingebaut. Ab sofort sind auch Tischreservierungen über die Webseite möglich. „Vor dem Relaunch der Webseite hatten wir das Niveau der Besucherzahlen vor dem Lockdown in 2019 wieder erreicht – nun sind wir sehr gespannt, wie sich die Zahlen entwickeln und hoffen, mit der innovativen neuen Webseite die Zahlen von 1,73 Mio. Besuchern im Jahr zu toppen“, so Depenau weiter. Interessierte Leserinnen und Leser finden die neue Webseite unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: @Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand